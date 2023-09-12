Haber: Damla Oya Erman

Elon Musk'ın kuzeni Peter Rive, Musk'ın kişiliğinin en iyi yönlerini ortaya çıkardığını söylediği masaüstü rol yapma oyunu "Dungeons and Dragons" oynarken farklı bir insan olduğunu belirtti.

Rive, Walter Isaacson tarafından kaleme alınan Musk biyografisinde, "Çocukken bile Elon'un bir sürü farklı tavır ve ruh hali vardı" dedi.

Ancak Rive, Musk'ın "Dungeons and Dragons" oynarken çok farklı bir kişi olduğunu söyledi. Rive, Musk'ın genellikle Dungeon Master olarak oynadığını, bu da her oyun için baş hikayeci ve hakem görevi gören kişiyi temsil ettiğini açıkladı.

"Dungeon Master olarak, olağan deneyimime göre, inanılmaz sabırlıydı, ki bu her zaman onun varsayılan kişiliği değil, ne demek istediğimi biliyorsanız," dedi Rive. "Bazen olur, ve olunca çok güzel olur."

Isaacson, yazım sürecinin bir parçası olarak Musk'ı üç yıl boyunca gözlemlediğini ve farklı durumlarda farklı kişiliklere sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Isaacson, "Bu, farklı ruh hallerine, modlara ve kişiliklere sahip bir insan, mühendislik modundan şeytan moduna kadar değişen" dedi ve Pazartesi günü yayınlanan bir röportajda The Atlantic'e şunları ekledi: "Bazı zamanlar dikkatsiz ve hatta tehlikeli olabilir. Ve bazı zamanlarda oldukça şaşırtıcı şeyler yapabilir."