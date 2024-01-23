Haber: Damla Oya Erman

Şirketin Pazartesi günü duyurduğu "Çalıntı Cihaz Koruması" güncellemesi, hırsızların kullanıcıların cihazlarda saklanan kişisel verilerine erişimini engellemek için ekstra bir koruma katmanı ekliyor.

Bu güncelleme, Pazartesi günü yayınlanan iOS 17.3 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, iPhone'larını güncelledikten sonra ayarlar bölümünde "Face ID & Şifre" seçeneğine giderek bu özelliği etkinleştirebilirler. Şifrelerini girmeleri istenecek ve ardından "Çalıntı Cihaz Koruması"nı açabilecekler.

Ancak "Çalıntı Cihaz Koruması"nı kullanabilmek için kullanıcıların Apple Kimliği hesaplarında iki faktörlü kimlik doğrulama ve "Benim Bul" özelliğinin etkin olması gerekiyor.

Güncelleme öncesinde iPhone kullanıcıları, genellikle dört veya altı basamaklı bir şifre kullanarak (kredi kartı bilgilerinden her saklanan şifreye kadar) oldukça hassas bilgilere erişebiliyor ve telefonlarının ayarlarında büyük değişiklikler yapabiliyordu.

Çalıntı Cihaz Koruması, kullanıcıların verilere erişim veya değişiklik yapabilmek için biyometrik verileri (Face ID veya Touch ID) kullanmalarını zorunlu kılıyor. Daha hassas işlemler için, kullanıcılardan biyometrik veri istenir ve ardından değişiklik yapabilmek için bir saatlik güvenlik gecikmesi uygulanır.

Apple sözcüsü, "Kullanıcı cihazlarına yönelik tehditler evrimleştikçe, kullanıcılarımız ve verileri için güçlü yeni korumalar geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Hırsızın kullanıcının şifresini girmesini gözlemleyebildiği nadir durumlarda, Çalıntı Cihaz Koruması, sofistike yeni bir koruma katmanı ekliyor." dedi.

Bu ek güvenlik önlemleri, kullanıcıların tanıdık bir konumdan (iş veya ev gibi) uzakta olduklarında devreye girecek. Bu konumlar, otomatik olarak cihaz tarafından öğrenilip kaydedilir.