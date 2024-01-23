Haber: Damla Oya Erman

Ancak son gelişmelere göre, NASA, Ingenuity'nin iletişim bağlantısını başarıyla yeniden sağladı.

18 Ocak tarihinde, Ingenuity'nin 72. uçuşunu tamamlarken iletişim kaybı yaşanmıştı. Bu durum, helikopterin aslında sadece beş uçuş için tasarlandığı göz önüne alındığında endişe yaratmıştı. Ancak 20 Ocak'ta NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, Perseverance gezgini uzun süreli dinleme seansları düzenleyerek Ingenuity'nin sinyalini yeniden tespit etti. NASA ekibi, bu beklenmedik iletişim sorununu anlamak için yeni verileri incelemeye devam ediyor.

Ingenuity, Mars'ın yüzeyinde kontrol etmenin mümkün olup olmadığını test etmek amacıyla tasarlanmış ve beş planlanmış uçuşun ardından görevini genişleterek 72 uçuşa kadar çıkmıştı. Helikopter, Jezero krateri olarak adlandırılan bölgede, Perseverance'in keşfetmeye çalıştığı Mars alanının önemli görüntülerini çekti. NASA, Ingenuity'nin Deep Space Network aracılığıyla dünya ile iletişim kurduğunu belirtti.

Ingenuity'nin 72. uçuşu sırasında iniş sırasında yaşanan iletişim kopukluğu, NASA tarafından yapılan açıklamada belirtilmişti. Ancak şu anda, bu sorunun geride kaldığı ve Ingenuity'nin direncini bir kez daha kanıtladığı ifade ediliyor. NASA, bu yaşanan sorunun neden kaynaklandığını anlamak için verileri incelemeye devam ederken, Ingenuity'nin başarıyla görevine devam ettiği bildirildi.