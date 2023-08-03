Haber: Damla Oya Erman

1,500'den fazla İngiliz uygulama geliştirici, App Store ücretleri üzerine 785 milyon sterlinlik bir toplu dava açtı.

Apple'ın App Store'da bazı uygulama yapımcılarından aldığı yüzde 15 ila yüzde 30 komisyon, uygulama geliştiricileri tarafından eleştirilirken, birçok ülkede de rekabet otoritelerinin hedefi oldu.

Apple daha önce App Store'daki geliştiricilerin yüzde 85'inin komisyon ödemediğini ve App Store aracılığıyla Avrupalı geliştiricilere 175 ülkede pazarlara ve müşterilere ulaşmada yardımcı olduğunu belirtmişti.

Dava, İngiltere Rekabet İddia Mahkemesi'nde, 1,566 uygulama geliştiricinin adına, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde eski bir ekonomist ve East Anglia Üniversitesi Rekabet Politikası Merkezi'nde profesör olan Sean Ennis tarafından açılıyor.