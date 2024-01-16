Haber: Damla Oya Erman

Apple, Çin'de iPhone ve diğer ürünlerinde geçici indirimler sunarak, Asya'nın rekabet dolu akıllı telefon pazarında ayakta kalmaya çalışıyor. Lunar Yeni Yıl etkinliğine özel olarak düzenlenen bu satışta, Apple'ın resmi Çin web sitesinde en yeni iPhone serisinde 500 RMB (70 ABD Doları) varan indirimler bulunuyor. Aynı kampanya kapsamında, Mac ve iPad gibi diğer amiral gemisi ürünlerde de sırasıyla 800 RMB (112 ABD Doları) ve 400 RMB (56 ABD Doları) indirimler uygulanacak. Bu özel kampanya 18 Ocak ile 21 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak.

Apple, genellikle ürünlerinde indirim veya satış yapmaktan kaçınan bir şirket olmasıyla bilinir. Bu strateji, premium marka imajını koruma amacını taşır ve özellikle Apple'ın Çin'deki yüksek gelirli müşterileri çekme çabalarında kritik bir rol oynar.

İndirim haberi, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mate 60 Pro adlı en son akıllı telefonunu piyasaya sürmesinin üzerinden beş aydan kısa bir süre sonra gelmektedir. Huawei'nin bu telefonu, kullanılan gelişmiş bir çip nedeniyle ABD yetkililerinin dikkatini çekti.

Bu dönemde, Wall Street Journal, Çin'in merkezi hükümet yetkililerinin iPhone kullanımını yasakladığını iddia etmiş, ancak Çin hükümeti bu iddiayı reddetmişti. Şimdi, iPhone'daki yeni indirimler, Apple ürünlerine olan talebin Çin ekonomisindeki mevcut durumu hakkında yeni sorular gündeme getiriyor.

Çin, Apple için uzun süredir kritik bir pazar olmuştur ve geçen yılın satışlarının yaklaşık beşte biri Çin'den gelmiştir. Ancak Counterpoint Research'e göre, iPhone 15'in Çin'deki satışları, Eylül ayında piyasaya sürülmesinin ardından ilk iki haftada iPhone 14 satışlarına göre %4,5 düşüş gösterdi. Reuters'ın bildirdiğine göre Jefferies Research ise geçen hafta yaptığı bir müşteri notunda, yılın ilk haftasında iPhone satışlarının %30 düştüğünü belirtti.

Çin, Apple'ın satışlar açısından en önemli ikinci pazarıdır ve bu indirimler, Çin ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiği bir zamanda Apple'ın genel büyümesini olumsuz etkileyebilir. Geçen hafta, Apple, borsada en değerli şirket unvanını Microsoft'a kaptırdı. CNN'nin bu haberdeki bilgilerine katkıda bulunan isim Yong Xiong'dur.