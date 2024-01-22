Haber: Damla Oya Erman

French Quarter bölgesinde bulunan ve 7,703 metrekarelik bir alanı kapsayan bu muazzam ev, geçtiğimiz Aralık ayında açık artırmaya çıkarılmış, 12 teklifçinin rekabetine sahne olmuş ve neredeyse 3 milyon dolara alıcı bulmuştur.

Açık artırmanın başlangıç teklifi 1 milyon dolar olarak belirlenmişti. Interluxe Auctions'ın Başkanı ve CEO'su Scott Kirk, "Malikanenin toplam satış fiyatı 2,800,000 dolar olarak açık artırmada alıcı buldu. Interluxe devreye girdiğinde mülkenin fiyatı 3.25 milyon dolardı, bu da liste/satış oranının yüzde 86 olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Kirk, "Kapanış tarihinde, satış, French Quarter'da bir tek ailelik evin bir yıldan fazla bir süredir en yüksek fiyatlı satış rekorunu kırdı" diye ekledi.

1830'lu yıllarda inşa edilen bu tarihi ev, Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın eski malikanesidir. Yedi yatak odası, beş banyo ve iki yarı banyo içeren bu ev, görkemli kavisli bir merdiven, ahşap zeminler ve mermer şöminelerle donatılmıştır.

Evde ayrıca şef mutfağı, asansör, ev spor salonu, atölye, açık hava havuzu ve çeşme gibi olanaklar bulunmaktadır. Ayrıca mülk üzerinde üç katlı bir misafir evi ve gaz lambaları ile süslenmiş bir kapalı otopark bulunmaktadır.

Bu evi 2006 yılında satın alan ve ardından 2016 yılında boşanma sürecine giren Jolie ve Pitt, Make It Right Foundation adlı yardım kuruluşuyla çalıştıkları bölgedeki evlerin yeniden inşası için bu evi kullanmışlardı. Boşanma kararı, çiftin evi 10 yıldan fazla bir süre boyunca sahiplenmiş olmalarına rağmen aldıkları bir karardı.

Ev, en son piyasaya çıktığında 5.35 milyon dolara satışa sunulmuştu ve bu yıl HGTV Ultimate House Hunt'ın Downtown Dwellings kategorisinin kazananı olarak ilan edilmişti. Ayrıca, French Quarter'daki tek ailelik evlerin bir yıldan fazla bir süredir en yüksek fiyatlı satış rekorunu kırarak dikkat çekti.