Gözden kaçırmayın Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

İstanbul'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1-8 Nisan tarihlerinde ilk etap çalışmalarını gerçekleştiren milli takımın, Avrupa Şampiyonası mesaisi sürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milliler, ikinci etap kamp çalışmalarına Kocaeli'de başladı.

Milli takım, 22 Nisan'a kadar burada kamp yapacak.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.