Trendyol Süper Lig'in 34. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3

Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1

35. haftanın programı

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Mayıs Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)