Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası’na katılan milli takım, geçen hafta sona eren grup maçlarında Malezya’yı 2-0, Kuveyt’i 5-0, Vietnam’ı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup eden Özbekistan 23 Yaş Altı Milli Takımı, yarı finalde ise Endonezya’ya 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi. Özbekistan bu sonuçla Asya kıtasından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na doğrudan gidecek 3 takımdan biri oldu. Özbekistan, olimpiyatlarda tarihinde ilk kez futbol branşında yer alacak.

Bu arada Özbekistan, şampiyonanın finalinde 3 Mayıs Cuma günü yarı finalde Irak'ı yenen Japonya ile karşılaşacak.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev kutlama mesajı yayımladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir mesaj yayımlayarak, 23 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası finaline yükselen ve Paris 2024'e gitme hakkını elde eden Özbek ekibini kutladı.

Mirziyoyev mesajında, olimpiyatlara katılma arzusunun Özbekistan’ın uzun yıllardan beri bir hayali olduğunu anımsatarak, Özbek oyuncuların ülke futbol tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılmaya hak kazanarak, halkın büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini ve çok sevindirdiğini kaydetti.

Özbek futbolcuların Asya kıtasının güçlü takımlarına karşı oynadığı 5 maçta da gol yemeyerek, rakip kalelere 14 gol atmasının ülke futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir sonuç olduğunu belirten Mirziyoyev, bu galibiyetlerden güç alan futbolcuların artık finalde de Asya şampiyonu ünvanı için en iyi şekilde mücadele edeceğine inandığını sözlerine ekledi.