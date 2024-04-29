Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Bitexen Antalyaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahasının sağ çaprazındaki vuruşunda, savunma oyuncusu Ömer Toprak meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

36. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Markao, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirdikten sonra penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Bu noktada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı.

45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasıyla topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.

VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

58. dakikada Van de Streek'in topuk pasında sol kanatta topla buluşan Emre Uzun, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Erdal Rakip'e aktardı. Erdal Rakip'in şutunda kaleci Sirigu topu çeldi.

64. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde, Rohden arka direkte topu kafayla altıpasın içinde bulunan Markao'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun volesiyle meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-0

78. dakikada Antalyaspor, golü buldu. Sol çaprazdan serbest atış kullanan Larsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

81. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Güven Yalçın'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Lasagna, ceza sahasına hareketlenen Can Keleş'e topu verdi. Can Keleş'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top filelere gitti: 3-1.

90+1. dakikada Fatih Karagümrük, bir gol daha buldu. Savunma oyuncusu Naldo'nun hatası sonrası topu önünde bulan Paoletti, ceza yayına kadar ilerledikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Müsabaka, Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.