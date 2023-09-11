Haber: Mert Osman Erman

Bu açıklama, Cumartesi günü Birmingham'daki Bordesley Green'de bir 11 yaşındaki kıza yapılan bir saldırının internete yüklenmesinin ardından geldi.

Bayan Braverman, saldırının "korkunç" olduğunu ve bu cinsin özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu söyledi.

Kız ve araya giren iki erkek köpek tarafından ısırıldı. Üçü de hastanede tedavi edildi.

Köpek, incelemeler devam ederken yerleşik bir köpeklere taşınmadan önce yerel bir veteriner tarafından kontrol edilmek üzere götürüldü.

Sahip, polis tarafından konuşuldu.

Bayan Braverman, X'de önceki Twitter'da şunları yazdı: "Bu korkunç. Amerikan XL bulli, özellikle çocuklar için toplumlarımız için açık ve ölümcül bir tehlike teşkil ediyor.

"Böyle devam edemeyiz. Onları yasaklama konusunda acil tavsiye talep ettim."

Bu arada, Amerikan XL bulli tarafından öldürülen 10 yaşındaki bir çocuğun annesi hükümetin neden daha önce harekete geçmediğini sordu.

Oğlu Jack Lis'in 2021'de Galler'in Caerphilly şehrinde bir evde parçalandığı bir evde Emma Whitfield, "Bu video viral hale geldi ve şimdi politikacılar ne kadar kötü olduğunu söylüyorlar.

"Diğer masum insanlar öldürüldüğünde neredeydiniz? Değişiklik istemek için Parlamento'da olduğumda neredeydin? Hiçbir yerde."

Eski Adalet Bakanı Sir Robert Buckland da şunları söyledi: "İnsanların, evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının bulli XL köpekler tarafından yapılan saldırılardaki artıştan derin endişe duyuyorum. Hükümet harekete geçmeli ve bu köpekleri yasaklamalıdır."

Bu cins, yasal herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir, ancak bir danışman, bir yasağa ilişkin tavsiye geçen hafta görevlendirildiğini söyledi.

Köpekleri yasaklı listeye eklemek, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (Defra) sorumluluğundadır.

Defra'nın yasaklı listesindeki köpekleri sahiplenmek, üretmek veya satmak yasadışıdır.

PA haber ajansı, Amerikan XL bulliyi yasaklı listeye eklemenin uygulanabilirliği konusunda endişeler olduğunu bildirdi.

Köpek, İngiltere'nin en büyük üreme ve refah örgütü olan Kraliyet Kennel Kulübü tarafından belirli bir cins olarak tanınmamaktadır.

Doncaster'dan Pam, iki Amerikan bulli'nin köpeğini saldırdıktan sonra Amerikan bullilerin hayatını mahvettiğini söyledi.

"Kocam onu kayışla yürütüyordu ve iki Amerikan XL bulli tarafından saldırıya uğradı.

"Kocamın kolunu incittiler ve köpeğimi ezdiler.

"Böyle sokaklarda dolaşan hangi tür köpek olmalı? Çocuksa ölü olurdu. Onları sevmiyorum. Hayatımızı mahvetti."

Köpek davranış uzmanı Stan Rawlinson, BBC'ye şunları söyledi: "Bu cins farklı bir şeydir. XL bulli, bildiğim kadarıyla gördüğüm en tehlikeli köpek cinsi veya melezi olabilir.

"Çok reaktiftir. Artmış bir av dürtüsüne ve ölçek dışı bir reaktiviteye sahiptir."

Luton'dan Kelly olarak kendini tanıtan bir sahip ise BBC Radio 5 Live'a köpeğinin "sakin" olduğunu ve onunla yürüyüşe çıktığında insanların sokağı geçmekten hoşlanmadığını söyledi.

"Oğlum Odie, bir çocuğun ağladığını duyar duymaz kulakları dikilir ve bu çocuğu sakinleştirmek ister" dedi.

"Neden bir köpeği yasaklamak zorundaysınız, insanlar neden sevmediği bir köpeği yasaklamıyor? Biri köpekleri ısıtmayı severse neden sadece birini yasaklarsınız.

"XL bullilere karşı olan damgalamadan bıktım."

Bir Defra sözcüsü şunları söyledi: "Köpek saldırılarını ve anti-sosyal davranışı ciddiye alıyoruz ve yasanın tam gücünün uygulandığından emin oluyoruz.

"Bu, davranışı ele almak için uygun önlemleri almak için köpek sahiplerinden gerekeni yapmalarını isteyen daha düşük seviyeli Toplum Koruma Bildirimleri'nden başlayarak, tehlikeli Köpekler Yasası kapsamında daha ciddi suçlara kadar uzanabilir, burada insanlar 14 yıla kadar hapiste kalabilir, sahiplikten men edilebilir veya tehlikeli köpeklerin ötanazi edilmesine neden olabilir."