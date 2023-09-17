Köln'de faaliyet gösteren Haydi-Komm Derneği Başkanı Canan Durna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupalı Türkler olarak Fas'ta meydana gelen depremi duydukları anda harekete geçtiklerini ve o günden bugüne yardım toplamak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Yardım toplarken seçici olduklarını ve şimdiye kadar 3 tır insani yardım malzemesi topladıklarını belirten Durna, bunları, Fas Kraliyeti'nin Almanya'daki temsilcileriyle koordineli olarak deprem bölgesine ulaştıracaklarını ifade etti.

Bundan sonra da yardım faaliyetlerinin süreceğini dile getiren Durna, "Bu acıları kendimiz de yaşadığımız için duyarlı olan herkesten ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini bekliyoruz." dedi.

AA