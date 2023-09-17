Arama kurtarma ekipleri depremden etkilenen bölgelerde enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek dağlarda kurulu köyler arasındaki mesafe ve yolların engebeli olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırsa da acil durum kuruluşları uzak bölgelere tıbbi ve insani yardım ulaştırmak için mücadele veriyor.

Fas ordusu, depremin yaşandığı bölgelerin çevresinde eğitimin devam edebilmesi için okul çadırları kurarken, vatandaş ve güvenlik personelinin katılımıyla kan bağışı kampanyaları da devam ediyor.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğü, devletin depremden etkilenen ailelere 30 bin dirhem (yaklaşık 3 bin dolar) değerinde acil yardım sağlayacağı ifade edilmişti.

Fas'ta deprem

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

Bölgedeki heyelan riski, kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken acil servis ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Fas'ta 1900 yılından bugüne büyüklüğü 5 ve üzeri 9 deprem yaşandı. Bu sarsıntı, 2004'ten sonra en yıkıcı deprem oldu.

AA