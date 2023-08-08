Haber: Beyza Betül Cihan

1 Temmuz'dan itibaren her bir ebeveyn başına 451 Euro, 14-17 yaş arasındaki çocuk için 420 Euro, 6-13 yaş arası çocuk için 348 Euro, 0-5 yaş arasındaki çocuk için 318 Euro ödeniyor. Ailenin kirası, ısınma ve diğer yan giderler devlet tarafından karşılanıyor.

Böylece üç çocuklu bir aileye ödenen para ek yardımlarla birlikte 3 bin 10 Euro'ya ulaşıyor. Ayrıca radyo-tv vergisi, eğitim masrafları da bu miktara eklenebiliyor. Yalnız yaşayan bir kişi için de 502 Euro temel aylık var. Yine kira, eğitim, vergi gibi ek ödemelerle birlikte tek kişinin aylık aldığı miktar da 2 bin Euro'yu bulabiliyor.

Sadece Alman vatandaşları değil, Almanya'da yasal yollarla yaşayıp sosyal yardıma muhtaç olan herkes 'halk parası'ndan faydalanabiliyor. Türkler, iltica hakkını elde edenler ya da oturma iznine sahip olanlar da yararlanıyor. Almanya'da 5.5 milyon kişi bu yardımları alırken, bunların 200 bin 122'si Türk vatandaşı. Yardım alanların listesinde Türkler üçüncü sırada bulunuyor. Yardım alanların yarısı Alman, yarısı yabancı vatandaşlardan oluşuyor