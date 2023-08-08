Haber: Damla Oya Erman

Call of Duty: Modern Warfare 3, Pazartesi günü yayımlanan oyunun kısa bir tanıtım videosuna göre 10 Kasım'da gelecek.

Bu tanıtım, Modern Warfare 3'te "en büyük tehdidin beklediği" uyarısını yaparken, tüm işaretler klasik Call of Duty kötü adamı Vladimir Makarov'a işaret ediyor.

41 saniyelik tanıtımda, Modern Warfare'deki bıyıklı süper asker John Price'ın düşmanlarınızı canlı gömmemenizi uyardığı ses kaydını duyuyoruz. Ardından, Makarov'un yüzünün stilize edilmiş bir dalga şeklindeki görüntüsünü gösteren bir teaser görüntüsü ortaya çıkıyor.

Geçen yılki Call of Duty'de, ticari bir uçuşu ele geçirecek gibi görünen bir Rus terörist gücünün bir son jeneriği teaser videosu bulunuyordu.

Temmuz ayında, Activision, o zamanlar Call of Duty 2023 olarak adlandırılan oyununun Ağustos ayında Call of Duty: Warzone'da sınırlı bir etkinlik olarak ortaya çıkacağını onayladı. Bu etkinliğin 17 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3 için platformları henüz duyurmadı, ancak muhtemelen Modern Warfare 2'nin geldiği platformlara gelecektir: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X.