Berlin

Mecliste yapılan oylamada Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlamasını içeren önerge 190'a karşı 495 oyla reddedildi. Oylamada, 5 milletvekili çekimser kaldı.

Böylelikle CDU/CSU'nun Federal Mecliste, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya sağlanmasına ilişkin verdiği ikinci önerge de kabul edilmedi. CDU/CSU'nun 22 Şubat'ta Meclise sunduğu benzer talebi içeren önerge reddedilmişti.

CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, oylama öncesi yaptığı konuşmada, Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzelerini sağlamayı reddetmesini eleştirerek, "Ukrayna'yı desteklemek için kararlılık ve netliğe ihtiyaç var." dedi.

Wadephul, Ukrayna’nın savaşı kazanması için uzun menzilli Taurus füzeleri dahil her şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Hükümette yer alan Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Agnieszka Brugger ise Taurus füzelerinin Ukrayna’ya hemen sağlanmasını istemelerine rağmen CDU/CSU’nun önergesini desteklemediklerini söyledi.

Brugger, Ukrayna'nın acilen mühimmata ve aynı zamanda Taurus gibi uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "Ukrayna'nın savaşı kazanması için tüm araçlarla desteklememiz lazım. Elbette bu konuda tüm riskler dikkatle değerlendiriyor." diye konuştu.

Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Alexander Müller de parti olarak Ukrayna'nın, Taurus füzeleri dahil Almanya'nın verebileceği her şeyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Meclis'in daha önce, Ukrayna'ya "daha fazla kapsamlı silah sistemleri sağlamayı" talep eden bir önergeyi kabul ettiğini anımsatan Müller, bu kapsamda Taurus füzelerinin de değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Müller, CDU/CSU'nun söz konusu önergeleri vererek "oyun oynamaya çalıştığını" savunarak, muhalefetin bunu yapma imkanına sahip olduğunu ancak hükümetteki partiler olarak önergeye destek vermeyeceklerini ifade etti.

Hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) için söz alan milletvekilleri de Ukrayna'ya Taurus füzelerinin verilmemesi gerektiği yönündeki tutumuna destek verdikleri Scholz'un itidalli ve sorumluluk içinde davrandığını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Federal Mecliste milletvekillerinin sorularına cevap vererek 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi taleplerine bir kez daha karşı çıkmıştı.

Scholz, Avrupa'da ve NATO'da kendisiyle aynı görüşü paylaşan diğer tüm liderler gibi Almanya'nın bu savaşa dahil olmasını engelleme sorumluluğu taşıdığını kaydetmişti.