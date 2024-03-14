İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Katolik Kilisesi'nin liderliğinde 11. yılı geride bırakan Papa Franciscus'un hayatını anlattığı bu ay yayınlanacak "Hayat: Tarih boyunca hikayem" isimli kitabından bazı öne çıkan detayları paylaştı.

Gazetenin "Vatikan'da ölmemi umanlar var" başlığıyla duyurduğu kitap haberinde, son yıllarda sıkça hastaneye gitmesine atıfta bulunan Papa'nın şu sözlerine yer verildi:

"Bazıları siyasetle kampanya yapmakla çok ilgileniyordu. Neredeyse yeni bir Konklav (Papalık Seçimi) düşünüyorlardı. Sakin olun, bu insani bir durum. Şok olmaya gerek yok. Zor anlara rağmen istifa etmeyi hiç düşünmedim."

Haberde, Papa Franciscus'un şu değerlendirmeleri de yer aldı:

"Görevden feragat için herhangi bir koşul göremiyorum. Ciddi fiziki bir engel meydana gelirse işler değişir. Bu durumda, Papalığımın başlangıcında Devlet Sekreterliğine (Başbakanlık) verdiğim istifa mektubum hazır. Ancak bu bir fikir, çünkü pes etmeyi düşündürecek ciddi nedenlerim yok. Bazıları hastaneye kaldırıldıktan sonra böyle bir duyuru yapmamı ümit etmiş olabilir ancak böyle bir risk yok. Sağlığım iyi, daha gerçekleştirilecek birçok projem var."

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Arjantinli Papa, 13 Mart 2013'te yapılan Konklav (Papalık Seçimi) sonucu Katolik Kilisesi'nin 266'ncı ruhani lideri seçilmiş ve kendisine "Papa Franciscus" adını almıştı.

Farklı sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl sık sık hastaneye başvurmak durumunda kalan 87 yaşındaki Papa Franciscus, dizindeki problem sebebiyle son yıllarda ayinlere katılırken tekerlekli sandalye ve baston kullanırken, son birkaç haftadır da bronşit ve soğuk algınlığı rahatsızlıkları nedeniyle konuşmalarını yardımcılarına yaptırıyordu.