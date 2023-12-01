Haber: Damla Oya Erman

Milyarder, Çinli çevrim içi alışveriş devi Pinduoduo'nun arkasındaki şirket PDD'nin ve ABD merkezli perakende başlangıcı Temu'nun hisselerindeki son ralliye Çarşamba günü yanıt verdi.

PDD, Salı günü açıkladığı üçüncü çeyrek kazançlarında analist beklentilerini aşarak büyük bir performans sergiledi. Geliri bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %94 artarak 68.8 milyar yuan (9.7 milyar dolar) oldu ve işletme karı yıllık %60 artışla neredeyse 16.7 milyar dolar (yaklaşık 2.3 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

Bu durum, şirketin hisselerini New York'ta büyük ölçüde artırdı; Salı günü %18, Çarşamba günü %2 ve Perşembe günü %4 yükseldi.

Bunun sonucunda PDD'nin piyasa değeri 195.9 milyar dolara çıkarak Alibaba'nın 190.5 milyar dolarını aştı. Veri sağlayıcı Refinitiv Eikon'a göre, bu, PDD'nin yaşça büyük rakibini ilk kez geçtiği anlamına geliyor.

Alibaba çalışanları durumu fark etti. Çarşamba günü şirketin iç forumunda bir çalışan, PDD'nin Hangzhou merkezli grubu yakalamak üzere olduğunu belirtti ve bu da Ma'nın konuya dahil olmasına neden oldu.

Ma, konuyla ilgili bir kaynağa göre, "Lütfen bize daha yapıcı yorumlar ve öneriler verin, özellikle yenilikçi fikirler. İnanıyorum ki Alibaba'daki herkes izliyor ve dinliyor," şeklinde bir yorumda bulundu.

Ma, daha sonra PDD'yi güçlü performansı için tebrik ederek, "AI e-ticaret devri sadece başladı ve bu, herkes için bir fırsat ve bir zorluktur," dedi.

"İnanıyorum ki Alibaba değişecek," diye ekledi. "Herkes harikaydı, ancak yarına yönelik reform yapabilen ve herhangi bir bedeli ve fedakarlığı göze alabilenler saygı görmelidir. Görev ve vizyonumuza dönme zamanı, Alibaba çalışanları, hadi!"

Ma, Alibaba'nın 1999'da kurulduğunu belirtti. 2019'da şirketin başkanlığından ayrıldı ve Çin otoritelerini eleştirdiği için bir yıl kadar sonra sıkıntıya düştü. O zamandan beri girişimci, Alibaba'nın hissedarı olarak düşük bir profil sürdürdü.

Alibaba'nın hisseleri bu yıl şimdiye kadar %15 düşerken, şirket geniş bir yapı değişikliği, liderlik değişimi ve yoğun rekabetle mücadele ediyor.

Öte yandan, PDD büyük bir yıl geçirdi. Salı günü, başkan ve ortak CEO Chen Lei, şirketin sonuçlarını kısmen Çin ekonomisinin toparlanmasına bağladı ve bunun şirket tarafından "net bir şekilde hissedildiğini" analist bir çağrıda belirtti.

PDD, 2015 yılında kuruldu ve son zamanlarda Temu adlı uygun fiyatlı bir çevrim içi süpermarketin lansmanıyla uluslararası dikkat çekti. Temu, ev eşyalarından giyime ve elektronik ürünlere kadar her şeyi satıyor.