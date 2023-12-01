Haber: Damla Oya Erman

New York Times DealBook Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, kendisine duyulan nefreti umursamadığını belirtse de, aslında sevilmek isteğinden vazgeçmiş değil. Musk'ın kamusal kişiliği, bir yandan ilgi bağımlılığını yansıtırken, diğer yandan büyük bir şirketler imparatorluğunun lideri olarak taşıdığı güçle de dikkat çekiyor.

44 milyar dolarlık kişisel servetiyle Musk, adeta devasa bir megafon satın aldı. Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda, X (eski adıyla Twitter) platformundan ayrılan reklamverenlere sert ifadelerle seslenerek, medyanın önünde böylesine çarpıcı bir dil kullanarak dikkat çekmeye çalıştı. Bu an, izleyenleri rahatsız edici bir enerjiyle doldurdu, ancak Musk için adeta bir canlandırıcı etki yarattı.

Musk'ın çılgınlıkları, sadece bireyler üzerinde değil, dünya genelinde etkiler yaratan önemli iş kararları almasından kaynaklanıyor. Musk, giderek daha fazla bir kamusal entelektüel olarak konumlanıyor ve dünya genelindeki olaylara müdahale etme gücüne sahip olmasına rağmen, bu gücü genellikle gösterişe dönüştürmekten öteye geçemiyor.

Özellikle X platformunda yaptığı paylaşımlar ve desteklediği komplo teorileri nedeniyle antisemitizm ve nefret söylemi suçlamalarıyla karşılaşan Musk, bu konudaki savunmalarını sürdürüyor. Ancak geçmişteki sözleri ve platform üzerindeki eylemleri, bu savunmanın pek de inandırıcı olmadığını gösteriyor.

Musk'ın çarşamba günü yaptığı açıklamalar, onun sadece dikkat çekmeye değil, aynı zamanda dünya genelindeki olaylara müdahale etme arzusuna işaret ediyor. Ancak bu müdahale genellikle gösterişten öteye gitmiyor, çünkü Musk'ın bu gücü kullanma olgunluğu, sıklıkla yaşanan tartışmalarla sarsılıyor.

Sonuç olarak, Musk'ın dünya genelindeki etkisi, hem olumlu hem de olumsuz anlamda devam ediyor. Hem Tesla'nın müşterilerini etkileyen iş kararları hem de dünya genelindeki olaylara müdahale etme arzusu, Musk'ın gündemden düşmemesine neden oluyor.