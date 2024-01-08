Haber: Mert Osman Erman

Uçak, önemli ölçüde yere inme gerekliliği doğurduktan sonra okyanus üzerinde uzun mesafeli uçuşlar yapmaktan alıkonuldu.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy, uçak mürettebatının, olaya karışan belirli Alaska Airlines Max 9'un üç önceki uçuşunda basınç uyarısı ışıklarını rapor ettiğini belirtti. Bu uyarılar nedeniyle uçağın okyanus üzerinde uzun mesafeli uçuşlar yapmasına izin verilmedi ve bu, uyarıların tekrar yaşanması durumunda uçağın hızlı bir şekilde bir havaalanına dönmesini sağlamak amacıyla alındı.

Ancak yaşanan bu basınç uyarıları ve bunların arkasındaki sorunla, 5 Ocak'ta yaşanan olay arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz net değil. Homendy, olaydan önce "ek bakım kontrolü" istendiğini ancak "tamamlanmadığını" söyledi.

Boeing 737 Max 9 tipindeki uçak, 5 Ocak'ta Portland'dan Ontario, Kaliforniya'ya gitmek üzere havalandıktan sonra dramatik bir şekilde bir bölümünü kaybettikten sonra acil iniş yapmıştı. Uçakta bulunan 177 yolcu ve mürettebat güvende olmuştu. Homendy, uçaktaki "çok kaotik" ve "korkunç" durumu anlatırken, basınç kaybının uçağın gövdesinde geniş bir delik açtığını ve baskın nedeniyle kokpit kapısının açıldığını söyledi.

Olaydan sonra uçağın kaybolan bölümü, öğretmen bir kişinin Portland'daki bahçesinde bulundu. Bu, neden yaşandığını belirlemek için "ana eksik parça" olarak nitelendirildi. Homendy, kaybolan bölümün bulunmasının ardından bunun "neden olduğunu" anlamak için "ana eksik parça" olduğunu belirtti. Ayrıca, uçağın düşen bölümünü bulan kişiye teşekkür etti.

Yaşanan bu olayın ardından FAA, 171 adet Boeing 737 Max 9'u kullanımdan kaldırmış durumda. Alaska Airlines, kısa bir süreliğine bazı Max 9'larını servise geri döndürmüş ancak daha sonra bu uygulamadan vazgeçmişti. Boeing ise "Güvenlik bizim önceliğimizdir ve bu olayın müşterilerimize ve yolcularına etkisinden derin bir şekilde üzgünüz." açıklamasını yaptı. Bu olay, 737 Max'ın bir dizi güvenlik sorunu yaşadıktan sonra "tarihteki en çok incelenen ulaşım uçağı" olarak tanımlanmıştı. 2018 ve 2019'da Endonezya açıklarında ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa yakınlarında meydana gelen iki kazada toplamda 346 kişi hayatını kaybetmişti. Her iki kazanın nedeni de hatalı uçuş kontrol yazılımıydı.