Sırakaya, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı.

Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğu UID'in her geçen gün daha da büyümesini çok değerli bulduğunu ifade eden Sırakaya, UID'e emek verenlere şükranlarını sundu.

Yurt dışındaki Türklerin ilk hikayesinin 1961'de, bir bilinmeze doğru giden birinci nesille başladığını dile getiren Sırakaya, bu neslin kendisini ve neslini koruma gayesiyle içine kapalı bir yaşam sürdürdüğünü belirtti.

Bugün gelinen noktada, içine kapanan, kendisini koruma içgüdüsüyle hareket eden bir toplumdan dışa açılan bir toplum durumuna gelmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılıkla mücadele noktasında içimize kapanarak hareket edebilme imkanımız mümkün değil. Sadece Almanya'da 2023 yılında İslam düşmanlığı motifiyle işlenen suç bin 464. İslamofobi kelimesi yeterli bir ifade değil. Fobi kelimesi bilmediğimizden dolayı bir korkuyu ifade eder. Burada net bir şekilde bir düşmanlık besleniyor. Antisemitizm, nasıl bir insanlık suçuysa İslam düşmanlığının da insanlık suçu olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız gibi her tarafta ifade edeceğiz."

Sırakaya, bundan sonraki süreçte yurt dışındaki Türk toplumunun mücadelesinin siyaset ve hukuk zemininde olacağını söyledi.

UID'in, bulunduğu ülkenin siyasetinde, kültüründe, gündelik hayatında daha aktif olarak Türk toplumunun temsilini sağlayacağına dikkati çeken Sırakaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece Türk toplumu da değil. Daha kapsayıcı bir anlayışla hareket etmeliyiz. Yapacağımız hak arama mücadelesinde siyasi katılım önemli. 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak. Seçimlerin yapılacağı her bir ülkede çok ciddi anlamda bir Müslüman nüfus var. Müslüman nüfusunun muhakkak kendi temsilini parlamentoya aksettirebilmesi gerekiyor. Onun için tüm siyasi partilerle diyalog içinde olan bir anlayış olmalı. Bütün bu çalışmaları yürütebilmek için kendinizle barışık olmanız lazım. Bu süreç meşakkatli, fedakarlık isteyen bir süreç. Bu süreçlerin içerisinde öncelikli hedef iyi insan olmaktır. Dava insanı olmanın birinci olmazsa olmazı dava değil, insanlıktır. Dava öğretilir, insanlık öğretilemez. Genel Başkanımız etrafında kenetlenerek önünüze konulan hedefe ulaşma gayesiyle hareket edeceksiniz."

Zafer Sırakaya, 2018 itibarıyla yurt dışındaki vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak içim 11 kanun, 3 düzenleme yaptıklarını hatırlatarak, desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Sırakaya, ulaşılabilir ve taleplere geri dönen bir anlayışla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının hizmetinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.