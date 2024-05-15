Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Öğretmenlere yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Erdoğan, "Yeni anayasa için, aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Temennimiz 4 yıl gerilimle değil hoşgörüyle geçsin, muhalefet yıkıcı değil yapıcı olsun. Bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız. Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek." dedi.

Erdoğan, "Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu’yu savunan Hamas’ın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Siyonist katillerin ve piyonlarının bizi hedefe koyması, ürkecek, çekinilecek bir şey değil, göğsümüzde gururla taşıyacağımız bir şeref madalyasıdır. Kimi vicdan fukaraları Filistin’den gelen yaralıları tedavi etmemizden rahatsız olmuş. Bu devletin, yaralının yarasını saracak kudreti ziyadesiyle vardır." dedi.