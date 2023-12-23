Haber: Mert Osman Erman

Batı Fransa'daki havacılık grubunun tesisi çalışanları, ARS sağlık ajansına göre kusma ve ishal şikayetleriyle karşı karşıya kaldı.

Ne tür bir yemekle karşılaşıldığı, bu festif ziyafetin öncesindeki kâbusun detayları belirsiz.

Airbus, BBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Airbus Atlantic, dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus'un bir yan kuruluşudur ve beş ülkede 15,000 kişiyi istihdam etmektedir.

ARS, geçen hafta gerçekleşen yemekte insanları hasta edebilecek yiyecekler hakkında ayrıntı vermedi, ancak cuma günü daha önce belirttiği gibi yemektekilerin "kusma veya ishalin klinik belirtilerini gösterdiğini" belirtti.

Toplu gıda zehirlenmesinin kaynağını bulmak için bir soruşturma başlatılıyordu, kuruluş AFP haber ajansına bildirdi.

Geniş kapsamlı Airbus grubu, 134,000 kişiyi istihdam ediyor ve uçak, helikopter, savunma, uzay ve güvenlik endüstrilerinde ürün ve hizmetler sunuyor.

Bu yılın başında Fransa'da ayrı bir olayda, Bordeaux'daki bir restoranda nadir gıda kaynaklı botulizm hastalığına yakalanan birkaç kişi hasta oldu ve bir Yunan vatandaşı hayatını kaybetti.