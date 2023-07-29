Perşembe günü başlayan ikinci Rusya-Afrika Zirvesi Rusya’nın St. Petersburg kentinde devam ediyor.

Zirvenin genel kurul toplantısında açıklama yapan Putin, “Devlet egemenliğini daima savunmamız gerekir.Bağımsızlığımızı savunmamız, eşitliğe dayalı çok kutuplu bir dünya sisteminin oluşumuna katılmamız gerekiyor. Rusya ve Afrika ülkeleri bu konuda tam bir dayanışma içinde. Afrika kıtasının gözlerimizin önünde yeni bir güç merkezi haline geldiğini, siyasi ve ekonomik rolünün katlanarak arttığını belirtmek istiyorum. Artık herkes bu gerçeği hesaba katmak zorunda kalacak” dedi.

Afrika ülkelerindeki ekonomik krizlerin hala devam ettiğine dikkat çeken Putin, 'Bu tehditlere karşı yardım etmeye hazırız. Maalesef, sömürgeciliğin bazı tezahürleri bugüne kadar ortadan kaldırılamadı. Sömürgecilik bazı merkez ülkeler tarafından uygulanıyor. Bu tehditlere karşı Rusya Federasyonu ve Afrika ülkelerinin kolluk kuvvetleri, yapıları ve özel servisleri arasındaki yakın işbirliğiyle ilgileniyoruz. Afrika ülkelerinin askeri personelini ve kolluk kuvvetlerini, Rusya'nın uzmanlaşmış eğitim kadrosuyla eğitmeye kararlıyız' ifadelerini kullandı.

PUTİN’Lİ GÖMLEK

Lama Jacques SevobaGineli bir diplomatın toplantıda giydiği kıyafet zirvenin önüne geçti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Lama 'Onu çok seviyorum' ifadesini kullandı.

HABER:DUHA SENA OSKAY