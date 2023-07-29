Eylül 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakın Theodul Buzulu’na tırmanırken kaybolan dağcının cesedi ve ekipmanları bulundu.

Polis açıklamada “Eylül 1986'da o zamanlar 38 yaşında olan bir Alman dağcı, bir dağ tırmanışından dönmediği için kayıp olarak bildirildi. O sırada yapılan aramalar başarılı olmamıştı.” denildi.

Daha önce 12 Temmuz 2023'te dağcılar, Theodul Buzulu’nda insan kalıntılarının yanı sıra birkaç ekipman parçası olduğunu farketmişlerdi.Bunun üzerine bulunan ekipmanlar kimlik belirleme yapılması için Valais Hastanesi'nin adli tıp bölümüne nakledildi.



Yapılan DNA testi sonucunda bulunan kalıntıların gerçekten de Eylül 1986'dan beri kayıp olan dağcı olduğunu ortaya koydu. Azalan buzullar, onlarca yıl önce kaybolduğu bildirilen dağcıları giderek daha fazla getiriyor” ifadelerine yer verdi.

HABER:MERVE ELÇİ