Haber: Mert Osman Erman

A&F, davanın iddia edilen sömürüyü bildirmediğini ve sorumlu tutulamayacağını belirtiyor. Geçen Ekim ayındaki dava, şirketin Jeffries tarafından iki on yıl boyunca yönetilen bir "suç işletmesini" finanse ettiğini iddia etti.

Ayrıca, A&F'nin, Jeffries'e CEO iken bir "cinsel ticaret girişimini" kolaylaştırmak için bir jet, ulaşım ve sınırsız miktarda nakit dahil olmak üzere kurumsal kaynaklara "engelsiz erişim" sağladığını iddia ediyor. Davayı, eski model David Bradberry ve diğerleri tarafından New York'un Güney Bölgesi'nde açılan davada, Jeffries ve İngiliz partneri Smith'i cinsel ticaret, cinsel taciz ve tecavüzle suçluyor.

Dava, Jeffries'in ve partnerinin dünya genelinde düzenledikleri etkinliklerde erkekleri cinsel sömürü için sömürdüklerine dair BBC tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından geldi. Bu etkinlikler arasında New York, Londra ve Marakeş bulunmaktadır.

Hukuki iddiaya yanıt olarak, Jeffries'in avukatları tarafından sunulan belgelerde, Jeffries'in "sivil dava tarafından yöneltilen her iddiayı şiddetle reddettiği" ve "mahkemenin, davacı tarafından sunulan sansasyonel anlatının ötesine bakmasını ve bu eylemin reddini gerektiren belirgin hukuki eksikliklere dikkat etmesini istediği" belirtiliyor.

Smith adına sunulan ayrı bir hukuki belgede, davanın "iddia edilen olayları 2010 yılında gerçekleştiği iddialarını" içerdiği ve bunların "2011'den beri zaman aşımına uğradığı" iddia ediliyor.

Belgede, iddianın Mr. Smith tarafından işlenen iddia edilen bir cinsel suçun herhangi bir belirli, gerçek olayı ayrıntılandırmadığı belirtilmektedir.

A&F, davayla ilgili ayrı bir yanıt dosyası sunarak, perakendecinin "iddia edilen ticaret girişiminden" veya iddia edilen cinsel suçlardan haberdar olmadığını ve "BBC'nin raporu Ekim 2023'te yayınlandığı ana kadar, Jeffries aleyhindeki iddialar hakkında kamuoyunda hiçbir şeyin olmadığını" iddia etmektedir.

Belgede şunlar belirtiliyor: "Jeffries, kendisi avukatları aracılığıyla BBC'nin raporlarına yanıt olarak 'iddialar kişisel yaşamına aittir' demiş ve - eğer gerçekleştiyse - A&F'deki işinden ayrı ve ayrı gerçekleştirilmiştir."

"A&F cinsel istismarı kınıyor ve davacı tarafından iddia edilen Jeffries ve diğerleri tarafından yapılan davayı en güçlü şekilde kınıyor. Ancak davada şirketin, davacının iddia ettiği sömürüyle ilgili olarak bilgi sahibi olduğunu, bu eyleme katıldığını veya A&F'nin şimdi bunun için sorumlu tutulabileceğini iddia eden hiçbir şey yoktur," şirket ekliyor.

Dava dışında, BBC'nin anladığına göre Federal Soruşturma Bürosu'nun bir soruşturma başlattığı ve FBI ajanlarının potansiyel tanıklara soruşturma yaparak davetiye gönderdiği bildirildi.

Mike Jeffries, A&F'yi 1990'larda başarısız bir miras giyim markasından çok milyar dolarlık bir genç perakendecisine dönüştürdükten sonra modern gün kurucusu olarak kabul edilir. 2014'te düş

en satışlar nedeniyle istifa etti ve şirketin söylediğine göre yaklaşık 25 milyon dolarlık bir emeklilik paketi ile ayrıldı, bunun bir kısmı şu anda askıda duruyor.