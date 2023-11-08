HABER: ANIL SURAL



New York’un Long Island bölgesindeki Holiday Inn otelde Pazar gecesi düzenlenen gecede Türk vatandaşları Cumhuriyet coşkusu yaşadılar.



Geceye New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Konsolos yardımcıları Ahmet Çağrı Tufan, Batuhan Çevikkalender, Din Ataşesi Ali Tos, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Gülay Aydemir ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Doğan ile davetliler katıldılar.



Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşunun ardından ABD milli marşı ve İstiklal Marşı okundu. Programda, milli mücadele ve Atatürk konulu kısa film dev ekrandan izletildi.





“Cumhuriyetin kuruluşlunda Giresunlu faktörü…”



AKGD Başkanı Savaş Şahin gecede yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Millî Mücadele'de Giresunluların 2 gönüllü alay kurarak en büyük desteği verdiğini söyledi.

Şahin, Cumhuriyetin ilanı sürecinde Atatürk’ü canları pahasına koruyan Topal Osman Ağa ve Giresunlu milli mücadele kahramanlarını, Sakarya Muharebesinde kamilen şehit olan Hüseyin Avni Alpaslan komutasındaki 42. Giresun Gönüllü Alayı mensuplarını saygı, rahmet ve dua ile yad ettiklerini belirtti.





“Cumhuriyetimiz yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yaptı”



Başkonsolos Reyhan Özgür’de, Türkiye'nin, uluslararası siyasette, tam bağımsız, gündem belirleyen, oyun kurucu, etkin ve etkili bir aktör konumuna eriştiğini belirterek, "Türkiye'nin uluslararası toplum nezdindeki itibarı ve itimadı sayesinde çatışmaların çözümü ve arabuluculuk alanlarında oynadığı rol takdirle karşılanmaktadır. Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Cumhuriyet'imiz yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yapmaktadır" şeklinde konuştu.





Sanatçılar sahne aldı



Salih Şahan’ın sunduğu gecede; Bülent Çakaroğlu’nun orkestrası eşliğinde Firuze, Kemal Saray ve Aziz Emir sahne aldı.



Başkonsolos Reyhan Özgür’e gecenin anısına Giresun spor forması hediye edilirken, 100’üncü yıl pastası da kesildi.