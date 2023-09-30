Haber: Mert Osman Erman

Ayrıca, ABD'nin "en zengin kişilerinden binlercesinin" vergi iade bilgilerini çalmakla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, bu verilerin başka bir kuruluşa verildiğini iddia ediyor.

Mahkeme belgelerine göre, bu bilgilere dayalı "sayısız makale" yayınlayan iki haber kuruluşu bulunmaktadır.

İkisi de herhangi bir yasadışı faaliyetle suçlanmamıştır.

Mahkeme belgeleri hükümet yetkilisini isimlendirmese de, bir kaynak, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e, bu kişinin eski başkan Donald Trump olduğunu doğruladı.

Aynı kişi, Mr. Trump'ın vergi iadeleri hakkında bilgi alan haber kuruluşunun The New York Times, diğerinin ise diğer kişiler hakkında bilgi alan haber kuruluşunun ProPublica web sitesi olduğunu söyledi.

The New York Times, CBS News'e iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti, ProPublica ise bir açıklamada "DoJ'nun bugünkü açıklaması hakkında yorumumuz yok. Daha önce de söylediğimiz gibi, ProPublica bu bilgi hazinesini en zengin Amerikalılar tarafından ödenen vergiler hakkında bilgi veren kaynağın kimliğini bilmiyor." dedi.

Donald Trump'tan herhangi bir kamu açıklaması yapılmadı.

Mahkeme belgeleri, 2017 ile 2021 yılları arasında Littlejohn'un adı açıklanmayan bir danışmanlık firmasında çalıştığını ve bu firma aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı IRS tarafından verilen sözleşmeler üzerinde çalıştığını iddia ediyor ve bu sözleşmelerle ilgili olarak vergi yönetimi ile uğraştığını belirtiyor.

Belgeler, Littlejohn'un 2018 ile 2020 yılları arasında IRS sözleşmesi üzerinde çalışırken "vergi iadeleri ve iade bilgilerini" çaldığını iddia ediyor, bunlardan bazıları 15 yıldan daha eskiye dayanıyor.

Littlejohn'a yöneltilen suçlamalar, vergi iadeleri ve iade bilgilerinin izinsiz ifşa edilmesidir. Eğer suçlu bulunursa, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Washington DC sakini olan Littlejohn'dan herhangi bir kamu açıklaması yapılmadı.

Sızdırılan bilgilere dayanarak yapıldığı düşünülen 2020 tarihli bir New York Times makalesine göre, Trump'ın 2016 yılında ABD başkanlığı için aday olduğu yıl ve Beyaz Saray'daki ilk yılında federal gelir vergisi olarak yalnızca 750 dolar (£580) ödediği iddia edildi.

Gazete ayrıca, son 15 yılın 10'unda hiç gelir vergisi ödemediğini ve kayıtların "sürekli kayıpları ve vergi kaçakçılığı yıllarını" ortaya çıkardığını belirtti.