Haber: Mert Osman Erman

Kefalet bağlayıcı Scott Hall, diğerlerine karşı ifade vermesini gerektiren bir anlaşma yapmıştır.

Eski Cumhuriyetçi gözlemci olan Hall, Coffee County, Georgia'da hassas seçim ekipmanına erişmeye çalışmakla suçlanıyor.

Bu düzenleme davada yapılan ilk anlaşmayı işaret ediyor.

Cuma günü Fulton Üst Mahkeme Yargıcı Scott McAfee'nin önünde yapılan bir duruşmada, 59 yaşındaki Hall, seçim görevlerinin yapılmasına kasıtlı müdahalede bulunma konusunda beş suçlamayı kabul etti.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Hall beş yıl koşulsuz tahliye alacak. Ayrıca 5 bin dolar (4 bin sterlin) para cezası ödemesi, davada diğer sanıklara karşı ifade vermesi, 200 saat toplum hizmeti tamamlaması ve Georgia seçmenlerine bir özür mektubu yazması gerekecek. Ayrıca gelecekteki seçim yönetimi ile ilgili faaliyetlerden men edilmiştir.

Hall, seçim sonuçlarının manipüle edildiğine dair kanıt aramak amacıyla oy verme ekipmanını yasa dışı olarak ihlal etmeye çalışmak için güneydoğu Georgia'daki Coffee County'ye seyahat etmekle suçlanıyor. Onun yardımcısı ve eski Trump avukatı Sydney Powell da ihlale katılmakla suçlanmaktadır.

Bay Trump, 2020'de Georgia'daki seçim kaybını tersine çevirme çabaları nedeniyle 13 suçlama ile karşı karşıya. O ve diğer yardımcı sanıklar, Georgia'nın seçim sonuçlarını etkilemeye dönük geniş çaplı bir düzenlemeyi sürdürdükleri iddiasıyla suçlanmaktadır.

Bay Trump ve tüm diğer kalan sanıklar suçsuz olduklarını savunmuşlardır. Eski başkan, Fulton County Savcısı Fani Willis'in ona karşı siyasi bir motivasyonla yürütülen bir soruşturma yaptığını iddia etmiştir.

O, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirme çabaları nedeniyle federal suçlamalar da dahil olmak üzere dört ayrı suç soruşturması ile karşı karşıyadır.

Savcılar, Georgia davasında 18 sanığın en az iki dava için hazırlandığı bir durumda, bunlardan biri, sahte bir seçmen düzenlemesi yaratıcısı olduğu iddia edilen Bayan Powell ve Kenneth Chesebro ile 23 Ekim'de başlayacak olanıdır.