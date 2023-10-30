Haber: Mert Osman Erman

Başkan Biden'ın imzaladığı bir başkanlık kararnamesi, yapay zeka geliştiricilerini güvenlik sonuçlarını ABD hükümetiyle paylaşmaya zorluyor.

Bu, ABD'yi küresel yapay zeka yönetimi konusundaki tartışmanın merkezine koyuyor.

Ancak, bu, Birleşik Krallık hükümetinin bu hafta ev sahipliği yapmayı umduğu bir zirvenin kendi pozisyonu olmasını umduğu bir pozisyondu.

İki günlük toplantı, 1 Kasım'da Bletchley Park'ta başlıyor. Yapay zeka sistemlerinin hızlı gelişiminin daha ölümcül biyolojik silahların geliştirilmesi ve daha felç edici siber saldırıların geliştirilmesi gibi sorunlara yol açabileceği endişeleri nedeniyle başlatıldı.

Chatham House'un üst düzey araştırma görevlisi Alex Krasodomski, ABD'nin kendini bu tür tehditleri nasıl ele alacağı konusunda lider olarak gördüğünü belirtti.

Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Bruce Reed'in açıklamasında, ABD'nin AI güvenliği, güvenliği ve güvenilirliği konularında dünyanın herhangi bir hükümetinin bugüne kadar attığı en güçlü adımı attığını söyledi.

Tedbirler şunları içerir:

AI için yeni güvenlik standartları oluşturmak, AI şirketlerini güvenlik test sonuçlarını federal hükümetle paylaşmaya zorlayan önlemler de dahil

Tüketici gizliliğini korumak, kuruluşların AI'de kullanılan gizlilik tekniklerini değerlendirmek için kullanabilecekleri kılavuzlar oluşturmak

AI algoritmalarının ayrımcılığını durdurmak ve adalet sisteminde AI'nin uygun rolü konusunda en iyi uygulamaları oluşturmak

Potansiyel olarak zararlı AI ile ilgili sağlık uygulamalarını değerlendirmek ve eğitimcilerin AI araçlarını sorumlu bir şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda kaynaklar oluşturmak

Dünya çapında AI standartlarını uygulamak için uluslararası ortaklarla çalışmak.

Biden yönetimi ayrıca AI uzmanlığına sahip çalışanları güçlendirmek için adımlar atıyor. Bugünden itibaren AI uzmanları federal hükümette ilgili iş fırsatlarını AI.gov'da bulabilirler. Bu, Birleşik Krallık toplantısını zedeler mi?

Krasodomski, kararnamenin "gerçekten önemli" olduğunu ancak "Birleşik Krallık'ın zirve için belirlediği hedefler ve amaçlarla tam olarak uyumlu olmadığını" belirtti.

"İcra kararnamesinde Birleşik Krallık zirvesi belirtilmiş. Ancak bunun 'Amerikan liderliğini yurtdışında ilerletme' başlığı altında bahsedildiğini gösteriyor ki ABD'nin burada Çin ile birlikte büyük bir oyuncu olduğunu çok açık bir şekilde biliyor, daha kesin bir ifadeyle ABD şirketleri işi gerçekten ileri götürenler" dedi.

Krasodomski, "Küçük, yüksek teknikli bir zirveyi bir araya getirmek zor ancak bu teknoloji gerçekten küresel etkileri olacaksa, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle işbirliği yapılması gerekecek" dedi.

Bu hafta, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri İngiltere'ye gelerek Birleşik Krallık hükümetinin "dünyada bir ilk" olarak nitelendirdiği AI Zirvesi'nde AI güvenliği hakkında konuşacaklar. Zirve, Başbakan Rishi Sunak'ın ev sahipliği yapacağı ve "sınır AI" olarak adlandırılan teknolojinin yarattığı sonuçlar hakkındaki endişelere odaklanacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacaklar.

Birleşik Krallık, bu güçlü teknoloji tarafından oluşturulan riskleri en aza indirmeye çalışma alanında küresel bir lider olarak kendini konumlandırmak istiyor.

Ancak AB, şu anda bir AI yasası üzerinden geçiyor, Çin zaten bir dizi sıkı AI kuralı geliştirdi ve şimdi ABD bu emri yayınladı.

Üstüne, Reuters haber ajansına göre, G7 sanayi ülkelerinin gelişmiş AI sistemleri geliştiren şirketler için bir davranış kuralları belirlemeyi kabul ettiği bildiriliyor.

Tüm bu faaliyetler, Bletchley Park'ta bu hafta ne kadar tartışmaya bırakılacağının sorusunu gündeme getiriyor.