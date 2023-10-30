Haber: Mert Osman Erman

Madeleine, 2007 Mayıs'ında Algarve'deki tatil kompleksinden kayboldu.

BBC Panorama'ya göre, bu yılın başlarında Lizbon'dan bir heyet, Gerry McCann, Madeleine'ın babası ile buluştu ve dedektiflerin olayı nasıl araştırdığını ve aileyi nasıl muamele ettiklerinden dolayı özür diledi.

McCann ailesi özürle ilgili bir açıklama yapmadı ve kızlarının kaybolma olayı hala çözüme ulaşmış değil.

Madeleine'ın ortadan kaybolmasından dört ay sonra, 2007 Eylül'ünde Kate ve Gerry McCann Portekiz soruşturmasında "arguidos" yani şüpheliler olarak kabul edildi. İkisi de kaçırılma senaryosunu sahnelediklerine ve Madeleine'ın cesedini sakladıklarına inanan dedektifler tarafından sorgulandılar.

Bayan McCann, kızının ölümünü gizlediğini itiraf etmeyi kabul etmesi karşılığında daha kısa bir ceza alması teklif edildiğini söyledi.

Çiftin arguido statüsü 2008'de kaldırıldı, ancak Portekiz'de yıllarca şüpheli olarak kaldılar.

Davanın başındaki kıdemli dedektif Goncalo Amaral daha sonra soruşturmadan alındı, ancak McCann çiftini kızlarının kaybolmasına karıştığı iddialarıyla suçlayan bir kitap yazdı. Mesleki itibarını savunduğunu söyledi.

McCann'ların eski dedektif hakkında yaptığı iftira davası Portekiz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Çift, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu, ancak bu davadan da Eylül 2022'de kaybettiler.

Çift ayrıca, kızlarının ölümüne sebep olduklarını ve sonra bunu gizlediklerini iddia eden öfke dolu bir kampanyaya maruz kaldılar.

Portekiz polisi şimdi Madeleine'ın kaybolma olayına ilişkin ilk soruşturmanın uygun bir şekilde ele alınmadığını, o dönemde kayıp çocuklara yeterli önem verilmediğini ve ailenin yabancı oldukları bir ortamda olduklarının değerlendirilmediğini söylüyor.

Ayrıca BBC'ye aileye devam eden soruşturmaları hakkında bilgi verdiklerini söylediler

Polis memurları Alman yetkililerine destek verdiler ve 46 yaşındaki Alman vatandaşı Christian Brueckner'in Madeleine McCann'ı öldürdüğünü düşündüler.

Davada çalışan Alman savcılarından Hans Christian Wolters, Portekiz özrünü memnuniyetle karşıladı.

"Bu iyi bir işaret" dedi ve ekledi: "Portekiz'de McCann davasında gelişme olduğunu gösteriyor."

Wolters, ekibinin Brueckner soruşturmasını gelecek yıl tamamlamayı umduğunu söyledi. Şu ana kadar Madeleine McCann'ın kaybolmasıyla ilgili olarak ona karşı hiçbir suçlama getirilmedi ve halka açık bir şekilde kızının kaybolmasına karışmadığını iddia etti.

Brueckner, McCann ailesinin tatilde olduğu Praia da Luz tatil köyüne yakın bir yerde yaşıyordu ve 2000 ile 2017 yılları arasında bu bölgede zaman geçirdi.

Alman yetkilileri tarafından bu yılın başlarında, Brueckner'in suçlarına dair delil bulma amacıyla bir Portekiz barajının üç günlük araştırması yapıldı.

Wolters, "Onun Madeleine McCann'ın kaybolmasına karıştığını ve onu öldürdüğünü düşünüyoruz" dedi.

Brueckner daha önce üç tecavüz, cinsel saldırı ve bir çocuğa cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Beş suçlama da iddiaya göre Portekiz Algarve bölgesinde işlenmiştir. Wolters, bu suçlamaların Şubat 2024'te yargılanacağını doğruladı.

Brueckner'in avukatı Friedrich Fulscher, müvekkilinin sessizlik hakkını kullandığını söyledi

"Dosyaların içeriğini biliyoruz ve suçlamaların çok sağlam temellere dayandığını düşünmüyorum" dedi.

Kate ve Gerry McCann, Portekiz polisinin özrü hakkında bir açıklama yapmadılar ve kızlarının kaybolmasının 3 Mayıs'ta 16. yıldönümünü anarak Madeleine'ın hala "çok özlenen" ve "bir çözüm beklediklerini" söylediler.