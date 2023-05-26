NEW YORK AA- Beyaz Saray, Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmanın nükleer pozisyonlarını etkileyecek bir durum olmadığını bildirdi, Rusya'nın bu adımını "sorumsuz ve provokatif seçimler yapmanın örneği" şeklinde nitelendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahların Belarus'a konuşlandırılmasını resmileştirmek için anlaşma imzalanmasıyla ilgili Jean-Pierre, anlaşmadan haberdar olduklarını ve durumu izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Jean-Pierre, daha önce de belirttikleri gibi kendi nükleer pozisyonlarını uyarlamak için herhangi bir neden görmediklerini belirterek, Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair de bir işaret olmadığını ifade etti.

"Bu, sorumsuz ve provokatif seçimler yapmanın bir başka örneği." diyen Jean-Pierre, NATO ittifakının kolektif savunmasına bağlılıklarına vurgu yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, bugün, Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin belgeler imzalamıştı.

Hrenin, bunun, Batılı ülkelerin "dostça olmayan" ve "agresif" siyasetine karşı bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.