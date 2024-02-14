Haber: Damla Oya Erman

ABD dışında, gençlerin sosyal medya platformlarında karşılaştıkları içerikten, üzerlerinde toplanan verilere kadar birçok açıdan daha iyi korundukları söylenebilir.

ABD'de, bu konulardaki federal yasal düzenlemeler genellikle yavaş ilerler. Buna karşılık, Avrupa Birliği, çocukların interneti deneyimleme biçimini değiştiriyor. Diğer ülkeler de bu gelişmelere dikkat kesiliyor.

Yurtdışında yasaların evrim geçirmesi, ABD'deki yasama organlarının ve ebeveynlerin sosyal medyanın tehlikeleri konusundaki endişelerinin arttığı bir döneme denk geliyor; ancak savunucular, gençler için daha güvenli bir çevre oluşturmak için ABD'de çok az şey yapıldığını söylüyorlar.

İşte sosyal medya platformlarında çocuk güvenliğinin diğer ülkelerde nasıl düzenlendiğine dair daha yakından bir bakış.

Geçen yaz, Meta, TikTok, Snapchat ve Apple gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine, yeni bir AB yasası olan Dijital Hizmetler Kanunu'na uyum sağlama emri verildi.

Kanunun bir sonucu olarak AB'deki çocuklar için en büyük değişikliklerden biri, platformların onlara kişiselleştirilmiş reklam göndermelerinin yasaklanmasıdır.

Şirketler ayrıca gençlere ara verme zamanı ve otomatik oynatmayı devre dışı bırakma konusunda hatırlatmalar gönderiyor (ABD'de başlatılanlarla benzer).

Ancak, büyük teknoloji şirketleri hala bu yeni AB kurallarına uyum sağlamak için ne yaptıklarını kamuoyuna açıklamadılar, diyen Avrupa Tüketici Birliği (BEUC) dijital politika görevlisi Fernando Hortal Foronda'ya göre.

"Henüz DSA tarafından zorunlu kılınan sosyal medya şirketlerinin denetimlerin ilk turuna birkaç yıl daha var," dedi. "Ancak önlemleri, genellikle minörlerin zihinsel iyi oluşu açısından ana nedenlerden biri olarak görülen algoritmik önerileri kısıtlamada yetersiz kalıyor."

Yıllardır teknoloji şirketleri, algoritmalarının çocukları çevrimiçi zararlı tavşan deliklerine gönderebileceği eleştirilerine maruz kalmıştır; bu, sağlıksız davranışları teşvik edebilecek yeme bozukluğu içeriği gibi.

Kasım ayında, Avrupa Komisyonu, çeşitli sosyal medya şirketlerine daha fazla bilgi talep ettiğini açıkladı.

AB'de sosyal medya şirketlerine dava açılabilir mi?

ABD'de, teknoloji şirketlerinin platformlarındaki kullanıcıların gönderdikleri içeriklerden sorumlu tutulması çok zordur; çünkü 28 yıl önce yürürlüğe giren "230. Bölüm" adlı bir federal yasa, teknoloji şirketlerinin platformlarına kullanıcıların gönderdiği içeriklerden sorumlu tutulamayacağını belirtmektedir.

Ancak, AB'nin Dijital Hizmetler Kanunu'na göre, şirketler yasayı ihlal ettiklerinde dünya çapındaki gelirlerinin %6'sına kadar tazminat ödemekle yükümlü tutulabilirler.

"En büyük platformlar bağlamında düşünüldüğünde, bu önemli bir para cezasıdır," dedi Asha Allen, Merkezi Demokrasi ve Teknoloji Avrupa program direktörü.

Avrupa Komisyonu ve ulusal düzenleyiciler, şirketleri AB Adalet Divanı'na tazminat talebiyle dava açabilirler ve şirketlerin cevap hakkına ve temyize sahip oldukları yerlerde ihlallerle ilgili olarak.

Çin, Hindistan ve ötesindeki çabalar

Diğer hükümetler de çevrimiçi çocukları korumak için adım atmıştır.

Örneğin, Çin, internet üzerinde çocuklara gösterilebilecek içeriklere kısıtlamalar getiren Siber Güvenlik Yasası ve Minör Koruma Yasası'nı geçti. Yasada ayrıca, gençlere interneti güvenli bir şekilde nasıl kullanacakları ve bağımlılığı nasıl önleyecekleri konusunda okulların ve ailelerin eğitim vermesi gerekmektedir.

Ancak aynı zamanda, Çin hükümeti de interneti izlemek ve sansürlemek amacıyla çoğunlukla sosyal medya platformlarına erişimi engelliyor.

Bu arada, Hindistan'ın Kişisel Veri Koruma Yasası (PDPB) - geçen yaz kabul edilen - ebeveynlerin çocuklarının verilerinin toplanmasına onay vermelerini gerektirir ve minörler için hedeflenmiş reklamı yasaklar.

Ve Brezilya'da, bir veri koruma yasası, kişisel verilerin paylaşımı için onay da dahil olmak üzere çocukların verilerine özel korumalar içerir.