Haber: Mert Osman Erman

Değerli sanat eserleri arasında çömlekler, tablolar ve heykeller bulunuyor, bazıları 3 bin yıl kadar eski.

Bazı mozaikler ise onlarca milyon avro değerinde.

En eski eser Villanovan dönemine (M.Ö. 1000 - 750) tarihleniyor, diğer eserler Etrüsk medeniyeti (M.Ö. 800 - 200), Büyük Yunanistan (M.Ö. 750 - 400) ve Roma İmparatorluğu (M.Ö. 27 - MS 476) dönemlerinden geliyor.

Çoğu eser 1990'ların başlarında çalındı, ardından bir dizi tüccar aracılığıyla satıldı ve bir seçenek, Houston, Teksas'taki Menil Koleksiyonu'na sunuldu.

İtalya Kültür Bakanlığı, eserlerin Menil Koleksiyonu'nda sergilendiğini söyledi, ancak müze sözcüsü bunu yalanladı ve bunların koleksiyonun bir parçası olmadığını söyledi.

Sözcü, müzenin bu eserleri bir hediye olarak teklif edildiğini, ancak bağışçıyı İtalya Kültür Bakanlığı'na yönlendirdiğini söyledi.

Bakanlık, koleksiyon sahibinin polis tarafından bu eserlerin yasadışı kazılardan geldiği tespit edildikten sonra bu eserleri "spontane" olarak iade ettiğini söyledi.

Ayrıca, bakanlık geri dönen eserlerin 145'inin, yasa dışı tüccar ağı içinde binlerce eser toplayan İngiliz antika satıcısı Robin Symes'e karşı yapılan bir iflas işleminden geldiğini belirtti.

İtalya uzun süredir, çalınmış ve özel koleksiyonculara ve müzelere satılan antika ve sanat eserlerini bulmaya çalışıyor.

Eylül 2022'de New York, İtalya'ya 19 milyon dolarlık (16 milyon sterlin) çalıntı sanat eseri geri verdi, bu arada 200 M.Ö. tarihli tanrıça Athena'nın mermer başını da içeren, yalnızca 3 milyon dolar değerinde olan bir eser bulunuyordu.