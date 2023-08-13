Haber: Mert Osman Erman

Sosyal medyadaki videolarda Kerç köprüsü yakınında yükselen duman sütunları görülmekte. Rusya Savunma Bakanlığı, S-200 füzelerinin kullanıldığını ve vurularak imha edildiğini bildirdi. Oluşan herhangi bir zararın olmadığı belirtildi.

Ukrayna, iddia edilen saldırıya ilişkin yorum yapmadı.

Son birkaç ay içinde köprüyü hedef alan en az iki başka saldırı daha gerçekleşti.

Kerç köprüsü, 2018'de açıldı ve Rusya ile Kırım arasında karayolu ve demiryolu ulaşımını sağlıyor - Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Ukrayna toprağı Kırım'ı birbirine bağlıyor.

Bu, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın güney bölgelerinin bir kısmını işgal ettiği bölgelere yeniden tedarik yapılabilen önemli bir yol.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Cumartesi günü saat 13:00'te (10:00 GMT) yapının hedef alındığını belirtti.

Kullanılan füzeleri S-200 olarak tanımladı - düşman uçaklarını imha etmek üzere tasarlanmış olan, kılavuzlu, Soğuk Savaş dönemine ait yüzeyden havaya füzeler. Bu füzelerin yer saldırısı amaçlı olarak uyarlandığı görünüyor.

Ülkenin dışişleri bakanlığı ise "bu barbarca eylemler... cezasız kalmayacak" dedi. Kırım'da Rusya tarafından atanmış vali Sergei Aksyonov daha sonra Kerç Boğazı üzerinde üçüncü bir roketin vurulduğunu söyledi.

Cumartesi günü daha önce Rusya, yarımada yakınlarında 20 Ukrayna dronunu düşürdüğünü açıklamıştı.

Aksyonov'un bir danışmanı trafikin durduğunu ve dumanın askerî tarafından kasıtlı olarak oluşturulan bir "ekran" olduğunu söyledi.

Kyiv saldırıyı ne onayladı ne de kullanılan silahları doğruladı, ancak bu, köprüyü hasara uğratma amacı taşıyan Ukrayna girişimlerinin sonuncusu olurdu.

Geçen ay Ukrayna web sitesi Euromaidan Press, dönüştürülmüş S-200 füzelerinin köprüyü ve ayrıca Rusya'nın Rostov ve Bryansk Oblast bölgelerindeki iki askerî hedefi vurmak için kullanıldığını iddia etti.

Ayrıca geçen ay, köprüye saldırı düzenlendiğinde iki kişi öldü ve bir kişi yaralandı.

Kyiv saldırıyı resmi olarak gerçekleştirdiğini onaylamadı, ancak güvenlik servisinden bir kaynak BBC Russian'a bunun ardında olduklarını ve su tabanlı dronların kullanıldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, köprünün, Rusya'nın savaş çabalarına "günlük olarak cephane sağlayan meşru bir askerî hedef" olduğunu söyledikten sonra "Anlaşılır bir şekilde bu bizim hedefimiz. Ve savaş değil, barış getiren bir hedef etkisiz hale getirilmelidir" dedi.

Ekim ayındaki köprüdeki bir patlama hâlâ bir gizem olarak duruyor.

O döneme ait görüntüler, köprüden geçen birçok araç ve kamyonun yol alırken büyük bir alev topunun yükseldiğini gösteriyor.

Köprü kısmen kapatıldı ve ancak şubat ayında tamamen yeniden açıldı.

Kyiv, Kırım'ı ve 2014'ten bu yana Rusya tarafından ele geçirilen tüm bölgeleri geri almayı planladığını sürekli olarak belirtti. 2022 Şubat'ında Ukrayna'ya tam ölçekli bir istila başlattığından beri Rusya'ya karşı yaz taarruzu yürüten Kyiv'in köprü etrafında askerî operasyonlarını arttırması dikkat çekiyor.

Zelensky, Batı tarafından donatılan güçleri Rusya'nın iyi hazırlanmış savunma hatlarıyla karşı karşıya kaldığı için ilerlemelerin "istenen hızdan daha yavaş" olduğunu kabul etti.

Moskova ayrıca Kremlin'i ve hükümet binalarını barındıran bir apartman bloğunu hedef alan bir dizi drone saldırısını da Ukrayna'ya mal etti.

Resmî olarak Ukraynalı operasyonlar olduğunu onaylamasa da Zelensky, "kademeli olarak savaş Rusya'nın topraklarına geri dönüyor... bu kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç" dedi.

Bu arada Rusya, Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik saldırıları sürdürüyor; bu saldırılara son bir haftada Kharkiv'deki bir kan transfüzyon merkezini yok eden ölümcül füze saldırıları da dahil.