Spor kariyeri için yaşamayı tercih ettiği Antalya'da, uluslararası organizasyonlara sporcusu olduğu Megasaray Tenis Akademisi'nde hazırlanan Gureva, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, gençler kategorisinde adından sıkça söz ettirdi.

Kadınlarda teklerde çeyrek finale kadar yükselen Rus tenisçi, çiftlerde ise şampiyonluğa ulaşarak kariyerine önemli başarı ekledi.

Çiftler finalinde Rumen tenisçi Mara Gae ile rakipleri Japon Sarah Saito-Nanaka Sato ikilisini 2-1 yenerek şampiyon olan, teklerde ise Slovak sporcu Renata Jamrichova'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda eden Anastasiia Gureva ABD Açık'taki başarısını, Antalya'da AA muhabirine değerlendirdi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) gençler sıralamasında 12'nci, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) dünya sıralamasında 586'ncı sırada yer alan Gureva, tenis sporuna 4,5 yaşında başladığını anlattı.

Yaklaşık 14 yıldır tenisle iç içe olduğunu ifade eden Gureva, kortlarda birçok başarıya ulaştığını aktardı.

"Hedefim, dünyada bir numara olmak"

Anastasiia Gureva, gençler kategorisinin yanı sıra profesyonel turnuvalara da katıldığını, bundan sonra mücadelesini ilk 8 junior masters turnuvasında sürdüreceğini dile getirerek, ABD Açık'taki performansını kendisi açısından "büyük başarı" olarak nitelendirdi.

Bir yıldır Antalya'da Megasaray Tenis Akademisi'nde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gureva, "ABD Açık'a Antalya'da hazırlandım. Antalya ve buradaki imkanlar çok güzel. Antalya'nın iyi havası, bana sağlanan imkanlar başarıma katkı sağladı. Koçlarla yaptığımız programdan çok memnunum. Diğer oyuncularla da konuşuyorum. Onlar da buradaki tenis imkanlarından ve hava şartlarından çok memnunlar." diye konuştu.

Anastasiia Gureva, Antalya'da uzun yıllar yaşamak, bu kentte turnuvalara hazırlanmak istediğini kaydederek, "Hedefim, dünyada bir numara olmak." dedi.

Başantrenör Nika Kakulia ise sporcuları Gureva'nın çalışkanlığıyla dikkati çektiğini söyledi.

Anastasiia Gureva'nın yolunun uzun olduğunu aktaran Kakulia, "Çocukluğundan beri takip ettiğimiz, gelecek vadeden Anastasiia'yı akademimize kazandırmak istedik. Menajeriyle görüştük. Teklifimizi olumlu karşıladılar. İyi bir sinerji yakaladık. Hedefimiz büyük. Megasaray Tenis Akademisi olarak yapılan ciddi yatırımların meyvelerini yavaş yavaş topluyoruz. Hedefimiz, bütün sporcularımızı grand slam oynatmak. Bunu Anastasiia ile başardık. Sporcularımızla daha güzel başarılar gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Megasaray Otelleri Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk de sporcuları Gureva'nın başarısıyla gururlandıklarını vurguladı.

Bu başarıda Megasaray Tenis Akademisi antrenörlerinin de katkısına değinen Öztürk, "Bu başarı sadece Megasaray ailesine değil, tüm ülkemize ait bir başarı. Bu yolculuğa çıkarken bunları hayal ederek çıkmıştık. Şimdi bu noktadayız. Daha iyi başarılara imza atacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.

AA