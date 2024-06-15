Buna göre Ay-Yıldızlılar, 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.



A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda'nın karşısına çıkacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.



A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda son olarak 19 Haziran 2023 tarihinde EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Kazanılan bu maç, Ay-Yıldızlıların grup lideri olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında önemli rol oynamıştı.



2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasında A Milli Futbol Takımı'nın grubunda Karadağ ve İzlanda'nın yanı sıra Galler bulunuyor.

Kaynak: AA