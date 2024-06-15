Ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okay, "Hazırlık dönemi olumlu geçiyor. Sakatlıklar kamp döneminde oldu. Birkaç arkadaşımız mecburen kadrodan çıktı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hocamızla, arkadaşlarımızla beraber olumlu bir hava var. İlk maça konsantre olmuş bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamp içinden şöyle bir örnek vereyim, bir şey almak için aşağı kata indim, baktım yerde oturmuş 7-8 kişi muhabbet ediyor. Onu görünce açıkçası hoşuma gitti. Taktik, teknik çok önemli günümüz futbolunda ama saha içindeki birliktelik de saha dışındaki birliktelikten geçiyor. Bence o havayı yakalamış bir milli takım var. O yüzden iyi bir ortam var." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada yapacakları ilk maçın çok önemli olduğunu aktaran milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürcistan da bu turnuvaya ilk defa katlıyor. Bizim için galip gelinmesi gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Genç oyunculardan kurulu olsak da, bu turnuvayı çok deneyimlemiş arkadaşlarımız olmamasına rağmen elemeleri grup lideri olarak bitirmiş bir takımız. Bu açıdan kendimize güvenmemiz gerekiyor. O yüzden sahada gerekenleri yapıp, özellikle maçı kazanmamız gerekiyor. Portekiz, turnuvanın belki de favorilerinden biri. Bunu daha önce de gösterdik. Büyük maçları da gayet iyi şekilde oynayıp, güzel sonuçlar alabildik. O yüzden maç maç bakmamız gerek. Umarım her şey güzel olur."

"Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmamız gerek"

Okay Yokuşlu, bir sürenin ardından yeniden milli takımda olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle böyle büyük bir turnuvada yer almak çok güzel. Kulübümde geçen güzel 2 sezonun ardından tekrar burada olmak, ülkemi temsil edecek olmak çok mutluluk verici. Geçmiş şampiyonayadaki takımdan da çok büyük beklentiler vardı. Çok yetenekli görülüyordu. Ne yazık ki istediğimiz gibi başlayamadık. Genç bir gruba sahip olduğumuz için neler yapılmaması gerektiğini, dışarıdan nelerden etkilenip nelerden etkilenmemesi gerektiğini paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü futbol saha içinde kazanılan bir oyun. Büyük bir turnuva, buraya geliyorsunuz, göz önündesiniz ama saha içine odaklanmak çok önemli. Orada gördüklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. O takım da çok güzel bir takımdı, büyük beklentiler vardı. Bu takım öyle. Belki de daha büyük başarılar yakalayacak bir takım. Ama sadece yetenekle bu turnuvalarda başarı elde edilmiyor. O yüzden yetenekle, tecrübeyi birleştirip güzel bir harman oluşturup turnuvaya güzel bir başlangıç yapmamız gerek."

Milli futbolcu, "Almanya'da sahaya çıkmak istediğin bir stadyum var mı?" sorusuna, "Berlin derdim herhalde, finale. Almanya'da olması çok güzel, taraftarlarımızla birlikte olacağız. Stadyum ayrımı yapmıyorum, yeter ki taraftarlarımızla o stadyumlarda mutlu olalım yeter." yanıtını verdi.

"Geçen turnuvaya göre daha iyi bir hazırlık aşaması geçirdiğimizi düşünüyorum"

Okay Yokuşlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilişkilerinin sorulması üzerine, "Hocanın oyuncularla ilişkisi gayet iyi, herkes birbirine karşı çok açık. Hoca ve oyuncular arasında gerekli iletişimin sağlandığını düşünüyorum. Gerek saha içinde taktik ve teknik anlamında gerekse de saha dışı anlamında bize çok sıcak kanlı ve güzel yaklaşıyor. Geçen turnuvaya göre daha iyi bir hazırlık aşaması geçirdiğimizi düşünüyorum. Bunu görmek mutluluk verici. Her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, "Takımında sürekli forma giydin. Bunu forma rekabetinde bir avantaj olarak görüyor musun?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bir avantaj olarak görmüyorum bunu. Takımım adına bir ekstra güç olarak görmek gerek. Geçtiğimiz sezon 50'ye yakın maç oynadım ama grup aşamasından lider çıkmış bir milli takımımız da var. O yüzden burada kim oynarsa oynasın herkesin formda olması ve en iyi seviyesinde olması, takım için faydalı olacaktır. Belki birimizin iyi diğerinin kötü günü olur, o yüzden takım içindeki herkes çok önemli. Bu sakatlıklar canımızı sıktı, arkadaşlarımız adına üzüldük. Kendi açımdan bu sayıları yakalayıp buraya gelmek mutluluk verici. Bunu takım için faydalı bir şey olarak görüyorum. West Bromwich'e, Premier Lig'e çıkma hedefiyle gittim, bu sene çok yaklaştık ama maalesef yarı finalde elendik. Ben de takımımda neredeyse her maçta süre aldım ve takımıma katkı sağladığımı düşünüyorum. O yüzden benim için olumlu geçen bir sezondu. Ama bazen futbol bu, çok yaklaşmıştık ama maalesef olmadı."

Okay, yoğun bir sezonun ardından milli takım kampındaki temponun kendilerini zorlayıp zorlamadığı yönündeki soru üzerine, "Açıkçası bunu kamplarda biraz ayarlamak gerek, biz de öyle yapıyoruz. Çünkü çok yoğun bir sezonun ardından buraya geliyoruz. İdmanların şiddetini, takım içindeki rahatlığı bazen vermek gerekiyor. Aynı zamanda da çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Onun ayarını yapmak gerek. O açıdan bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Yaklaşık 3 haftadır kamptayız, aynı istek ve azimle çalışmalara devam ediyoruz. Sadece onun ayarını yapmak gerek. Futbolcu olarak bizim için burası motive edici bir yer. Takımlarımızda başarılı olup olmasak da burada çok muhabbeti olmuyor. Çünkü bambaşka bir hedef. Herkes aynı hedef etrafında toplanmış durumda." ifadelerini kullandı.