2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

Merhaba sevgili dostlar. 20 yıldan uzun süredir sizlerle daima buluşuyoruz gazetemizde. Şimdi de sizlerin karşısına Astrolog kimliğimle çıkmak istedim. Ve 2024 yılını değerlendirmek istedim.

Hepimizin bildiği gibi 2023 yılı hem ülkemizde hem de dünyada oldukça zor geçti.

2024 yılında bizleri neler bekliyor? Burçları neler bekliyor? Ve burçlar hakkında genel temel bilgileri de içeren bir yazı dizisi hazırladım sizler için.

Bu sene 4 tutulma oluyor; 2 Güneş Tutulması ve 2 Ay Tutulması… Bunların 3’ü Koç ve Terazi aksında olacak. Yani ilişkilere çok dikkat etmemiz gerekecek bu sene.

Satürn, 2 buçuk sene Balık burcunda. Büyük öğretmen Satürn; disiplinli olmamızı, öğrenmemizi, anlamamızı ister. Bunun için de sıkar, daraltır ve sınavlar verir. Kısacası emek ister, çaba ister. İyiliğimiz için gerekli dersleri almamızı sağlar. Zaten tekâmül de böyle gelişmiyor mu?

Başımıza bizi zorlayan bir olay geldiğinde “Neden benim başıma geliyor” yerine, “Bundan almam gereken ders nedir” diye düşünmeliyiz. Olaylara bu şekilde bakabilirsek daha rahatlıkla atlatabiliriz ve farkındalığımız da gelişir diye düşünüyorum.

Aynı zamanda bu yıl Jüpiter 26 Mayıs’a kadar Boğa burcunda, ondan sonra da İkizler burcunda.

Bu yılki tutulmalar şu şekilde;

25 Mart 2024 saat 10.00’da Gölgeli Ay Tutulması Terazi burcunda

8 Nisan 2024 saat 21.20’de Tam Güneş Tutulması Koç burcunda

18 Eylül 2024 saat 05.34’te Kısmi Parçalı Ay Tutulması Balık burcunda

2 Ekim 2024 saat 21.49’da Halkalı Güneş Tutulması Terazi burcunda

Koç Burcunu 2024’te neler bekliyor?

Bu yıl tutulmalar sizin burcunuzda olduğu için etkileneceğiniz bir yıl olacak. 26 Mayıs’a kadar maddi konularda fırsatlar var. Sonrasında yakın çevrenizden kardeş ya da kuzenlerinizin mutluluk haberlerini alabilirsiniz.

25 Mart Gölgeli Ay Tutulması sizin burcunuzda yaşanacak ve sizi derinden etkileyebilir. Evlilik ve ilişkilere dikkat!

Satürn 12.evinizde, dikkatli olun!

Satürn 2 buçuk yıl boyunca Balık burcunda ve sizi hayal kırıklığına uğratan insanları bu süreçte hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Satürn ödüllerini de hak edince çok güzel verir.

8 Nisan civarında doğduysanız unutulmaz bir yıl olacak sizin için.

8 Nisan Tam Güneş Tutulması Koç burcunda ve sizin 1.evinizde olacak. Bu tutulmayla kendinize önem vereceksiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Para konusunda şanslı olabilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz ilişkiler adına.

18 Eylül’de Balık burcundaki Ay Tutulması 12.evinizde gerçekleşecek. İç dünyanızda sıkışmışlık hissedebilirsiniz. Kadersel etkiler sizi etkileyebilir. Çaresiz hissedebilirsiniz. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Spor yapın, kendinize yatırım yapın.

2 Ekim tarihinde Terazi burcundaki Güneş Tutulması ilişkiler aksında ve sizde farkındalık yaratabilir. İlişkilerinizde, evlilik konusunda önemli kararlar alabilirsiniz. Tamamlanma yılı olabilir ilişkiler adına.

KOÇ BURCU

Tarih: 21 Mart – 19 Nisan

Tropikal Zodyak Bölgesi: İlkbahar Ekinoksu

Elementi: Ateş Niteliği: Öncü-pozitif - Eril Doğal Evi: 1.Ev

Yöneticisi: MARS

Mizacı: Kolerik (enerjik, saldırgan, dışadönük, dominant)

Yönelimi: İnisiyatif alan, başlatan, aktif

Tavrı: Objektif, dışa, dönük, savaşçı, paçayı kurtaran, hayatta kalan, kahraman

Davranış biçimi: Saldırgan, doğrudan, cesur

Güdüsel ihtiyacı: Hayatta kalma, var olma, otonomiye sahip olma, anlık/acil tatmin, özgürlük, eylem /yapmak.

Olaylar: Maceralar, yeni projeler, yarışmalar, kavgalar, ağır ceza.

Arketipleri: Savaşçı, gözü pek, öncü, hayatta kalan, aktif, kavgacı, spontane, inisiyatif alabilen, enerjik, cesur, atılgan, hevesli, önden giden, çocuk/genç, rakip, kaşif, muhalif

ANAHTAR KELİMELER

Tek başına hareket edebilir. Risk alır. Direkt hareket eder. Kendisiyle ilgilidir. Kendine zarar verici hareketlerde bulunur. Bir tarafı tutar. Kararlıdır. Uyumsuzdur. Zor mizaçlıdır. Samimidir. Her noktaya çekilemez. Bencildir. Elini taşın altına sokar

OLUMLU ÖZELLİKLER

Başlatan, yaşamını biçimlendiren, hayatta kalan, lider, öncü, çabuk harekete geçen, kendini direkt olarak ortaya koyan, cesur, girişimci, güçlü, enerjik, riskçi, hayata renk katan, hareketli, keşifçi, kararlı, deneme yanılma yoluyla öğrenen, maceracı, coşkun, cömert, mert, yenilikçi, açık fikirli, kendine güvenen, amaç duygusuna sahip, rekabetçi, spontane, açık sözlü, samimi, çabuk kavrayan.

GÖLGE ÖZELLİKLER

Bencil, dürtüsel, düşüncesiz, fazla heyecanlı, aşırı riskçi, kazaya meyilli, sakar, öfheli, kavgacı, paylaşmaktan hoşlanmayan, fanatik, maymun iştahlı, sabırsız, vizyonu dar, tecrübelerden ders almayan, ani parlayıp sönen, anlamsızca mücadele eden, huzursuz, zorba, acımasız, patavatsız, temkinsiz, dik başlı, kaba, ilkel.

OLAY VE DURUMLAR

Yangınlar, aktif volkanlar, enerji, kuraklık, demir, güneş patlamaları, itfaiyeciler, maden ocakları, demir çelik işleri

Siyaset mağdurları, sansasyonlar, Rütbesiz askerler, bir ülkenin savaş kapasitesi ve saldırganlığı.

Rekabete ve mücadeleye dayalı sporlar, sporcular.

El aletleri, iş makineleri

Liderler, öncüler, kahramanlık yapanlar

SAĞLIK

Tüm kafa, beyni, yüz ve de kaslar, kan ve epifiz bezini yönetir. Baş ağrısı, yaralanma, kas ve kan hastalıkları, ateş, sivilceler ve intihar Koç burcu semboliğidir. Kötü bir hastadır, sağlığını tehlikeye atar. Acıya karşı dayanma eşikleri düşüktür. Kesikler, keskin aletlerden zarar görebilir, kaza ve yaralanmalara maruz kalabilirler.

KOÇ BURCU VE AŞK

KOÇ VE KOÇ

Rekabetçi Koçların kalıcı bir birliktelik kurabilmeler birbirlerinin özel alanlarına saygı duymaları, anlayışla kar şılamaları, kıskançlık, gurur, kendini beğenmişlik, yönet- me eğilimini törpüledikten sonra olabilir. Aksi taktirde iktidar savaşı başlar, ilk zamanlarda ateşli, hararetli ve zevkli geçen çekişmeler sonucunda ayrılık kaçınılmaz olur.

İkisi de yeniliklere açık Koç ve Koç, ego çatışmasına engel olabildikleri takdirde güçlü kişilikleriyle genelde olumlu ve coşkulu bir ilişki yürütürler. Her ikisi de ekstrem sporlara ve aktivitelere meraklı Koçlar birlikte çalışmalıdır.

İki Koç sıkılmadan diğer hiçbir burçla olamayacağı kadar heyecanlı bir ilişki yaşayabilir. Tabii ki bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum ha ritalarında saklıdır.

KOÇ VE BOĞA

Boğa yumuşak ve sabırlıdır bu özellikler Koç burcunun ateşli insanına çekici gelir. Koç ilişkiye heyecan, Boğa güvenlik ve romantizm getirir.

Koç insanı, Boğa burcunu bir süre beğenebilir ama kıskanç, yapışık ikizler gibi yaşamak isteyen, hareketlerini kısıtlayan Boğa ile kolay kolay anlaşamaz.

Denge sağlanmadan yürümesi zor olan bu ilişkide de taylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum harita- larında saklıdır.

KOÇ VE İKİZLER

Hava grubunun özgürlüğüne düşkün insanı İkizler Koç insanına çok cazip gelir. Düşünürseniz hava olmayan bir ortamda ateş yanmaz. Akıllı, neşeli, değişikliklerden zevk alan bir Koç insanı çok yönlü İkizler burcunu çok beğenir.

Aralarında uzun yıllar sürecek büyük bir aşk olabilir. Tabii ki Koç tarafı takıntılı, ısrarcı ve kıskanç değilse. Aksi takdirde İkizler burcu sıkılıp öfhe ve kıskançlık içindeki

Koç’u terk eder. Zodyak’ın özgür ruhunu yönetmek kolay değildir.

Unutulmaz, büyük ve ateşli aşklara gebe bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE YENGEÇ

Yengeç duygusal ve hassastır. Yengeç, Koç gibi değişiklik, yenilik sevmez. Yengeç insanı yoğun duygularıyla dışa dönük Koç’u sıkabilir.

Yengeç’in değişen duygu durumu ya da Koç’un öfke si incitici olmaya başlarsa, ilişkide problemler yaşanır. Bu durumda her iki burcun da karşısındakinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışması için fazla zaman ayırması gerekir.

Koç alev alıp; bağırıp, çağırıp kin tutmaz ve unuturken, Yengeç ne unutur, ne unutturur. Bilirsiniz ki su, ateşi söndürür. Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE ASLAN

Alev alev dedikleri bu olsa gerek. Kendi grubunuzdan olan sizin gibi yaşamayı, eğlenceyi, yenilikleri seven; cö mert, iyi niyetli, mert, gururlu, ateşli Aslan insanı size çok uygun bir partnerdir.

Aslan’ın doğal yapısı gereği kendisini daima üstün görmesini hoşgörü ile kabullenir önem verdiği alanlara saygı gösterirseniz mutlu olursunuz. Birlikteliğiniz kalıcı olur.

Bu ateşli ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE BAŞAK

Koç aceleci ve sabırsız, Başak aşırı detaycı ve eleştireldir. Durum böyle olunca, atılgan, hareketli, etrafa pek önem vermeyen Koç insanı, dikkatli, titiz, ayrıntı üstünde duran, maddeye bağlı Başak ile anlaşamaz.

Hayata aynı pencereden bakmayı başaramazlar. Ayrı gezegenden gelmişçesine arzu, düşünce ve amaçları farklıdır.

Sonu pek parlak gözükmeyen bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE TERAZİ

Hava grubunun ince, anlayışlı, zarif, tertipli, güzelliklere açık, sevgiye değer veren insanı daha ilk görüşte çok hoşunuza gidecektir. Zıt burcunuz Terazi insanıyla çok iyi anlaşabilir, onda aradığınız çok şeyi bulabilirsiniz.

Terazi de sizin atılganlığınızdan, hareketliliğinizden, sevgiye önem vermenizden hoşlanacaktır. Aşk ve sevgi varsa diğer konularda uyuşmanız kolay olacaktır. Yeter ki sevsin.

Terazi sevdiği sürece her şeye dayanır ama sertlikten, öfkeden ve şiddetten hiç hoşlanmaz. Terazi insanının her şeye uyacak, söz dinleyen kolay bir tip olduğunu da san- mamalısınız. Birbirinizin hayatını dengeleyerek çok mutlu olabilirsiniz.

Havanın, Ateşi körüklediği bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE AKREP

“Deli, deliyi görünce çomağını saklar.” der Atalar sözü de peki nereye kadar? Koç ve Akrep karşılaştıkları an tartışmaya, kavgaya başlamazlarsa aralarında yangın başlamış demektir. Koç’ta Akrep’te Mars’ın korkutucu öfkesine, çekici ve dayanılmaz cazibesine sahipsiniz.

Koç ile Akrep bu tür bir ilişkiye girişmektense arkadaş olarak kalırlarsa birbirlerini anlayacak ve sığınacak liman gibi bir dost olurlar.

Tercih etmeniz gereken bu zorlayıcı ilişkiye girmemektir.

Benlik çatışmasının en had safhada olduğu bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE YAY

Al sana Zodyak’ın efsane aşkı. Tam “Elemtere fiş kem gözlere şiş” tekerlemesini söylemek gereken aşk. Tabii ki o kıskançlık duygunuzu törpüleyip Yay’ın özgürlüğünü kısıtlamaya kalkışmazsanız.

Ateş grubunun ateşli, hevesli, heyecanlı, yenilikleri, değişiklikleri seven iki burcu çok şanslısınız, işte size uy gun bir dost, sevgili ve eş.

Parmakla gösterilecek bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE OĞLAK

Olmaz ilaç sine-i sad pâreme

Çare bulunmaz bilirim yâreme

Ağır hastalıklar gibi bazı aşkların ve sevdanın da çaresiz olduğunu ne güzel dile getirmiş büyük şair Namık Kemal.

Ne sadece cinsel yönden anlaşabileceğiniz içine ka- palı, durgun, sebatlı, sabırlı, inatçı, kuşkucu, kuruntulu ve kinci Oğlak insanını üzün ne de siz üzülün.

İvedilikle kaçmanız gereken bu ilişkide detaylar, ger- çekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE KOVA

Havada aşk kokusu var ama hava grubunun bağımsız Kova insanı, Koç’un kıskançlığına ve kısıtlamalarına dayanamaz. Havanın alev aldırdığı aşkta her iki burç da farklı dünya görüşlerine sahip olduklarından, kolay bir ilişki olmayacaktır.

İlk bakışta Kova’nın özgürlükçü ve marjinal yapısı Koç için mükemmeldir ve eğer “birlikte olduğumuz zaman ben onu düzeltirim” diye düşünürse baştan kaybeder. Koç’un, Kova’nın hayatına karışmaya çalışması Kova’yı çileden çı karır. Kova da Koç’a fazla tahmin edilemez gelebilir.

Birbirlerine gerçekten aşık olduklarında, farklı bakış açılarına rağmen problemleri halletmenin bir yolunu bulabilirler yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOÇ VE BALIK

Su ateşi söndürür. Balık insanını ilk bakışta hoş bula- bilirsiniz ama fazla duygulu, kararsız, çabuk alınıp üzülen Balık size göre değildir.

Çok verici ve empati yeteneği çok yüksek olduğu için Balık kendini Koç’a adayabilir. Eğer Koç da aynısını yapmazsa, ilişkilerinde problem çıkar. Balık Koç’un çabuk sinirlenmesine ve öfhelenmesine sebep olabilir ve sonucunda da kırılır.

Gelin bu kişiyi “üzmeyin, kırmayın” derim ama yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.