2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

Merhaba sevgili Boğa burçları.

2023 yılı zor geçti ama 2024 yılında 26 Mayıs’a kadar büyük ve iyicil gezegen Jüpiter sizin burcunuzda. Bu size her anlamda şans ve fırsatlar getirecektir. Özellikle finansal anlamda… Ve kaynaklarınızı büyütebilirsiniz.

Jüpiter büyümeyi, genişlemeyi anlattığı için yeme alışkanlarınızı da gözden geçirin fazla kilo almayın diye tavsiye etmek istiyorum.

20 Ocak’ta Plato Kova burcuna geçiyor. 20 yıl boyunca kalacak. Bu da sizin kariyer alanınızı etkileyebilir.

Tutulmalar bu sene genelde Koç- Terazi aksında, yani ilişkilere dikkat etmek gerekiyor.

25 Mart, 8 Nisan,2 Ekim tutulmaları sağlık evinizde. Bel, böbrek, şeker hastalıklarına dikkat etmeli ve kontrollerinizi yaptırmalısınız.

25 Mart Terazi Ay Tutulması; iş, sağlık, hizmet alanınıza tamamlanma enerjisi veriyor.

8 Nisan Koç Güneş Tutulması; kadersel. Bazı farkındalıklar gelişebilir.

18 Nisan Satürn Balık’ta; sizin sosyal çevrenizde etkili. Bazı arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymayı tercih ederken, yeni dostlukların da başlangıcı olabilir.

2 Ekim tutulmasında ise; iş ortamlarını dengeleyebilirsiniz.

Çok güzel, ferah, bolluk ve sevgi içerisinde, sağlık, huzur, barış, mutluluk içerisinde bir 2024 yılı diliyorum size…

BOĞA BURCU

Tarih: 20 Nisan – 20 Mayıs

Elementi: Toprak Niteliği: Sabit-negatif-dişil Doğal Evi: 2.Ev

Yöneticisi: Venüs

Mizacı: Melankolik, içedönük, mükemmeliyetçi, depresif

Yönelimi: Devam ettiren, koruyan, maddi emniyeti öncelik alan, tutarlı

Tavrı: Sübjektif, içe dönük, negatif

Davranış biçimi: Sakin, istikrarlı, tensel.

Güdüsel ihtiyacı: Güvenlik, keyif, tanıdık, benzer

Olaylar: Para, mal mülk, sahip olunan şeyler, rahatlama, duygusal hazlar.

Arketipleri: Gaia (Toprak Ana), yerleşen / kök salan, doğurgan, bereketli, Demeter ve Ceres, obur, hedonist, tensel, zevke / lükse /şehvete düşkün, genç kadın.

ANAHTAR KELİMELER

Somut şeyler elde etmeyi sever. Dokunabileceği ve duyumsayabileceği şeylerden zevk alır. Değişimden korkar ve ayak uyduramaz. Maddi gücü elinde tutmak ister. Yüzeyseldir. Klasik bilgiye inanır. Maddeye sahiplenici duygu yükler, örneğin arabasına isim verir. Kazandığında tehlikeli olur. Sahip olduğu şeylere karşı kıskançtır. Bir başka- sının işini devam ettirebilir. Bir sistemde mükemmel olanı fark eder. Kendine ait olanı feda etmek istemez. Kendine ait sırları vardır.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Sakin ve dingin, huzur arayışında, ağır hareket eden, üretken, sabırlı, kararlı, güvenilirliğe önem veren, sağlamcı, tutucu, kalkıştığı işleri bitirebilen, riske atılmaktan hoşlanmayan, sadık, maddesel dünyaya önem veren, sahiplenici, serinkanlı, dokunduğuna inanan, tutarlı, doğaya düşkün, dayanıklı, küçük şeylerden mutlu olan, maddi, geleceğe güvenle bakmak arzusunda...

GÖLGE ÖZELLİKLERİ

İnatçı, rahatını bozmak istemeyen, sabitlik takıntısın- da, değişim ve yenilik istemeyen, esnek olmayan, materyalist, kıskanç, sevdiğini paylaşmayan, dünyevi zevklere düşkün, dar kalıplar içinde yaşamaktan hoşlanan, boğazına düşkün, zihinsel konulardan fazla hoşlanmayan, kolayına kaçan, risk almaktan kaçınan, ağırdan alan, tereddütçü.

OLAY VE DURUMLAR

Bankalar, ülkede finansal değeri en yüksek olan ulusal ürünler, hibeler, halktan alınan vergi, alım gücü ve likidite.

Ulusal güvenlik ve özel korumalar,

Emlak piyasası,

Tarlalar, seralar, çiçekler ve tohumlar,

Refah seviyesi, yatırımlar ve yatırımcılar,

Müzisyenler,

Konfora yönelik alternatif ürünler,

Değerli taşlar ve mücevherat

SAĞLIK

Boyun, ense, ağız ve boğazı, yemek borusu, gırtlak, troid bezi, beyin sapı, kadınlık hormonlarını ve yiyecek- ten/içecekten tat almayı yönetir. Boğaz sorunları, troid ve fazla yeme kaynaklı şişmanlık, boyun fıtığı, bademcikler ve hormonal kadın hastalıkları, kolay kilo alma Boğa burcu semboliğidir. Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar ses telleriyle bağlantılı sorunlara yol açar. İyi bir hastadır, sağlığını tehlikeye atmaz. Canı kıymetlidir ama acıya dayanıklıdır. Hantallaşmamaya dikkat etmeliler. Sırt, boyun bölgesi hassas olabilir, boğaz çevresine ve ses tellerine dikkat.

BOĞA BURCU VE AŞK

BOĞA VE KOÇ

Koç burcunun yıldızı Mars cazibe ve cinselliği tem- sil eder, ateşlidir, hoşunuza gider. Sevgi ve güzellik sizden, seks ve çekicilik ondan. Zevkli ve olabilir gibi görünen birliktelik ama o l m a z!

Koç insanı sizin gibi sabırlı, sebatlı ve ağır hareket etmeye alışık değildir. O yerinde durmayı sevmez ve da- ima değişiklikler ve yenilikler arar. Sizi yönetmeye kalkar. Buna dayanamazsınız. Kısa süre sonra uyuşmazlıklar, tartışmalar ve hatta kavgalar başlayabilir

Düşük bir ihtimal olsa da Boğa kadını uyumlu olması, kıskançlığını belli etmemesi ve daima ilgi çekici gözükme- si koşulu ile Koç erkeğiyle bazen mutlu olabilir.

Dengenin çok önemli olduğu bu ilişkide detaylar, ger- çekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE BOĞA

Toprak grubunun ateşli, ihtiraslı, güzelliklere, yuvaya çok önem veren, aşkın temsilcisi olan Boğa burçları tutkulu âşıklar olurlar. Boğa’lar her bakımdan sizi anlayacak birini istiyorsanız işte kendi burcunuz. O sizin her halinizi, her hareketinizi anlayabilir.

İki Boğa burcunun bir arada olması, inatlaşmaların çok fazla görülmesine sebep olabilir. Her şeyden önce fikir birliğine varmalısınız. Eğer başarırsanız bu birleşme de tam uyum sağlanacaktır.

Her anlamda birbirinizi tamamlayan bir çift oluştura- bileceğiniz bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE İKİZLER

Toprak grubunun sabit burcu Boğa ve hava grubunun değişken burcu İkizler sizce olabilir mi? Özgür, zeki, zarif, çok yönlü, cana yakın, kafası süratle işleyen İkizler insanı çok hoşunuza gidebilir. Fakat onun için sadece bir konuyla ilgilenmek yeterli olmaz. Çok sevse de sıkılma ihtimali vardır.

İkizler insanı yeni dostlar edinmeli, yeni konularla ilgilenmeli ve değişiklik yapmalıdır. Oysa Boğa insanı değişikliği sevmez, her yenilikte bocalar. Uzak durmanız daha hayırlıdır.

Ancak kendi hayat tarzlarından ödün vererek yürütebilecekleri bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE YENGEÇ

Susuz toprak olur mu? İşte Zodyak’ın mükemmel uyumlu bir çifti daha teselli, destek, aşk, cinsellik, sevgi, bağlılık, benimsemek, özveri hepsi bu ilişkide.

Boğa burcu insanı doğası gereği Yengeç’i ezebilir, sert sözler söyleyebilir. Yapmayın! Yengeç burcunu kırmayın çünkü ne unutur, ne unutturur.

İki lezzet düşkünü burç insanının birlikteliğinin en sakıncalı yanı obez olma ihtimalleridir.

Bu leziz ve uyumlu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE ASLAN

Toprak grubunun sabit burcu Boğa ve Ateş grubunun sabit Burcu Aslan yangın var. Tutku ve cinselliğin ön plan- da olduğu bu aşkta mutluluk küçük fedakarlıklar ve birbirine gösterilen özende saklı.

Hırslı, cazibeli, mert, cömert, cana yakın, ateşli, neşeli, kaprisli ve mükemmeliyetçi Aslan burcu ormanların kralıdır kısıtlanmaya, emir almaya gelmez. Güvenin, yüceltin ve övün, Boğa kıskançlığını bir kenara bırakın, çok mutlu olacaksınız.

Ömürlük gözüken bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE BAŞAK

Toprak grubunun sabit burcu Boğa ve Toprak grubunun değişken burcu Başak beraberliği çok uyumlu olabilir. Daha endişeli ve huzursuz yapıda olan Başak burcu, dayanıklılık ve güveni Boğa burcunda bulacaktır.

Ama Başak burcu insanı, Boğa kadar duygulu ve arzularında güçlü değildir. Başak ve Boğa insanları maddeye önem verir, yuvasına bağlı olur.

Bu sıradan ve sakin olabilecek ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE TERAZİ

Venüs’ün iki çocuğu toprak grubunun sabit burcu Boğa ve hava grubunun öncü burcu Terazi; cinsellik, tutku ve güzelliklerden oluşan kıskanılacak aşk.

Boğa burcunun sabit karakteriyle, Terazi burcunun anlık değişebilen ruh hali sorun olabilir. Sevgiye çok önem veren Terazi’yi kıskanmak yerine şımartın. Şımardıkça aşkı artacak, huzuru ve dengesi yerinde olacak.

Bunu yapmazsanız bu dengeli insan, önceleri ses çıkarmasa bile Bir süre sonra tepki gösterebilir. Tembelliğe ve aşırı yiyip kilo almaya dikkat.

Düşman çatlatan bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE AKREP

Su grubunun sabit burcu Akrep ve Toprak grubunun sabiti Boğa 180 derece zıt, sabit fikirli olmalarına rağmen ateşli arzular, mükemmel bir cinsel uyumla tutkulu ve derin bir beraberlik yaşarlar.

Akrep burcu severse tam anlamıyla bağlanır, Boğa’nın istediği gibi ama Akrep’in gizli ve arka planda zorlayan yönü vardır. Kıskançlıklarıyla kıskanmanın kitabını yazan Boğa’yı bile üzebilir.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE YAY

Değişken, ateş grubu Yay ne kadar iyi niyetli ve iyim- ser olsa da sabit toprak grubu Boğa açısından çok kolay anlaşılabilecek bir burç değildir. Yay’ın hızı Boğa açısından çoğu zaman huzur bozucudur.

Cazibeli ve çekici Boğa Yay’ı etkileyebilir. Yay burcunun ateşli yapısı ve Boğa burcunun cinsel çekiciliği aralarındaki en önemli olaydır. Bağımsızlığına son derece düşkün olan Yay burcu insanı kısıtlamalara, kıskançlığa gelemez. İyisi mi siz bu ilişkiye hiç bulaşmadan tatlı bir anı olarak saklayın çünkü bir Yay bir Boğa ile çok birbirlerini zorlar.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE OĞLAK

Toprak grubunun iki temsilcisi Boğa ve Oğlak sevgi dilleri farklı olsa da çok iyi anlaşabilir ve çok mutlu olabilirler. Oğlak burcu da Boğa burcu gibi kuşkucu ve kıskançtır. Fakat Oğlak Boğa’ya göre çok daha sert ve acımasız olabilen bir burçtur.

Birbirlerine güven verebilirlerse, aralarında sorun olmayacak, ömür boyunca birbirini sevecek ve bağlı kalacaklardır.

Sağlam ve birbirini geliştiren bu ilişkide detaylar, ger- çekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE KOVA

Kaç, kaç, kaç! Hava grubunun marjinal, dahi, ne yapa- cağı kestirilemeyen, sabit Kova insanına hiç yaklaşmayın. Konuşmaya bile gerek yoktur çünkü her ikinizde mutsuz olursunuz.

Karşılıklı çok büyük fedakarlıklar gerektirecek bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BOĞA VE BALIK

Su grubunun değişken burcu Balık ve toprak grubunun sabiti Boğa birbirleri için yaratılmış olabilir. Zaten toprak su ister.

Boğa için Balık, yaratıcı, hassas ve iyi niyetlidir. Balık için Boğa sağlam, güvenebileceği, istikrarlı bir kişi olarak görülür. Hassas Balık burcunu kırmazsanız, sevildiğini hissettirirseniz istediğiniz gibi sarmaş dolaş bir ömür geçirebilirsiniz.

Bu aşk dolu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.