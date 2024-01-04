CENK EREN YENİ YILA SEVENLERİYLE BİRLİKTE GİRDİ

Ünlü sanatçı Cenk Eren, yılbaşında Afyon’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyen Cenk Eren, “2024 bize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. 2023’de ülkece çok canımız yandı inşallah bu acıları bir daha yaşamayız” dedi. Her zamanki beyefendi duruşuyla yine hayran bıraktı. Kimi zaman duygusal, kimi zaman eğlenceli şarkılarıyla dinleyenleri mest eden sanatçı,dolu dolu bir yılbaşı konserine imza attı.

Yeşim Salkım'la İstanbullular Yeni Yılı Coşkuyla karşıladı

Bakırköy Belediyesi Sanatçılar Parkı, eşsiz bir atmosferle doldu taştı. Dr. Bülent Kerimoğlu'nun liderliğinde, ünlü sanatçı Yeşim Salkım'ın unutulmaz performansıyla gerçekleşen konser, 20 bin kişilik kalabalık izleyici kitlesiyle hep bir ağızdan koro şeklinde şarkılar söylendi.

Renkli ışıklandırmalar eşliğindeki gösteri, havai fişek gösterisiyle taçlandırılarak yeni yıla izleyicilerle birlikte muazzam bir giriş yapıldı.Yeşim Salkım'ın enerjisiyle dopdolu bir geceye dönüştü. Salkım, sahnedeki etkileyici performansının ardından seyircilere hitap ederek teşekkürlerini iletti ve sağlık ile huzur dolu bir yeni yıl dileğinde bulundu.

Derya Bedavacı : "Noel Baba Sivaslı Gardaş"

Derya Bedavacı yeni yılda Luvia’da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının yeni yılını kutlayarak sorularını yanıtlayan Bedavacı, Magazin dünyasında hemen hiç bir polemiğe dahil olmazken, yüzyıllardır devam eden absürt bir tartışmaya dahil olarak herkesi tebessüm ettirdi…

Muhabirlerin “yüzyıllardır bu sorunun cevabı tartışılıyor sizce noel baba nereli?” sorusuna “Noel babanın Antalyalı olduğunu söyleyen bile var ama bence noel baba Sivaslı gardaş” diyerek herkesi kahkahalara boğdu... Yılbaşı sahnesi için Tolga Çam imzalı swarovski taşlarla süslü bir kıyafetle sahneye çıkan Derya Bedavacı saatler 00.00 gösterdiğinde 2024 yılına sahnede nar patlatarak girdi.

TÜRKİYE’NİN DEV SANATÇILARI YENİ YILDA AYNI SAHNEDE!

İmparator İbrahim Tatlıses ve pop müziğin efsane ismi Serdar Ortaç, Kıbrıs’ta bulunan Otel'de hayranlarıyla yeni yıla girdi. 2024 yılına sahnede birlikte “Merhaba” diyen ikili, yeni yıl coşkusunu ikiye katladı. Geceye özel hazırladıkları repertuvarlarıyla sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı eğlencesi yaşatan Türkiye’nin dev sanatçıları Kıbrıs’ı adeta yaktı geçti.

13 yıl aranın ardından Kıbrıslı hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses “2024’e girerken sizinle burada buluşuyor olmaktan çok mutluyum... Sağlık, mutluluk her zaman sizinle olsun.” sözleriyle herkesin yeni yılını kutladı.

Sevenlerinin yeni yılını kutlayan Serdar Ortaç , “Yıllar sonra imparator ile yeni yıla girmenin onuru ve mutluluğu içindeyim.2024 çok güzel bir sene olacak. Herkese mutlu yıllar dilerim.” sözlerine yer verdi. Ortaç’ın ardından usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in performansıyla devam eden gece de unutulmaz bir müzik şölenine imza atıldı.

FERHAT GÖÇER’DEN YENİ REKOR!

Usta sanatçı Ferhat Göçer yeni yılı Sapanca Otel’de sevenleriyle birlikte karşıladı. Göçer, yeni bir rekora imza atarak 1 buçuk saatte 50 şarkıyla sevenlerini coşturdu.

Türkiye’nin en sevilen seslerinden, romantik şarkılarıyla birçok çiftin gönlünü fetheden usta sanatçı Ferhat Göçer, yılbaşına özel repertuvarla sahneye çıktı. Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin son 30 yıla damgasını vuran bütün hit şarkılarından bir repertuvar oluşturarak sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşattı.Otelin balo salonunu tıka basa dolduran Ferhat Göçer, hayranları şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek yeni yıla büyük bir enerjiyle girdi.Göçer, sahnede yaptığı konuşmada, barış ve huzur dolu bir 2024 yılı dilediğini ifade ederek, Cumhuriyetin 100. yılını da unutmadı ve Atatürk için Senden Daha Güzel şarkısını seslendirdi.

Yeni yıla 35 kiloluk kıyafetle girdi

Sevilen sanatçı Zeynep Mansur, yeni yılı İstanbul Sahne de girdi. Zeynep, son çıkardığı 'Hadi Git ve eğlenceli şarkılarıyla gelen konuklara renkli dakikalar yaşattı.

Yılbaşında İstanbul Sahnede müzikseverlerle buluşan Zeynep Mansur, 35 kiloluk swarovski taşlarla Ayfer Baş'ın hazırladığı kıyafetiyle de tam puan aldı. Zeynep Mansur, sahnede yeni yılın ilk dakikalarında dünyada barış, ülkemize de afetsiz, terörsüz bir yıl dilerken, sahnesini 'İzmir Marşı' ile tamamladı.

AYŞEGÜL ALDİNÇ MEST ETTİ

Türk pop müziğinin en güzel ve güçlü kadın toumculsrimdan Ayşegül Aldinç, yeni yılda Kıbrıs 'ta kendisini izlemeye gelenleri mest etti.

Sahnedeki duruşu, güzelliği, şarkıları ve seyircisiyle kurduğu sıcak diyalogla 2024'e sahnede giren Aldinç, daha fazla konserler vererek hasrete son vereceğini açıkladı. Hareketli ve eğlenceli şarkılarla, dinamiğini hep yukarıda tutan Ayşegül Aldinç, mekânı dolduran Kıbrıs’larla unutulmaz bir geceye daha imza attı.