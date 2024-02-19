Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonunun Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

5 Mayıs'ta oynanacak şampiyonluk maçlarına ev sahipliği yapacak şehrin ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil ediyor.