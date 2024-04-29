10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahasının sağ çaprazındaki vuruşunda, savunma oyuncusu Ömer Toprak meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
36. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Markao, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirdikten sonra penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Bu noktada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı.
45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasıyla topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.
VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.