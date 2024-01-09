Haber: Mert Osman Erman

AOAV, 2023 yılında patlayıcılar nedeniyle meydana gelen sivil ölümlerinde %122'lik bir artış kaydetti.

Bu artışın büyük bir kısmı, İsrail ve Hamas arasındaki savaştan kaynaklanmaktadır.

Ukrayna, Sudan, Myanmar ve Somali'deki çatışmalar da bu artışa katkıda bulundu.

AOAV, dünya genelinde en az 7,307 patlayıcı olayı tespit etti, bu da bir önceki yılda kaydedilen 4,322'den bir artışı temsil etmektedir.

Saldırılar, en az 15,305 sivilin ölümüne neden oldu, bu da 2022'ye göre %122'lik bir artışı temsil etmektedir. On binlerce kişi daha yaralandı.

AOAV, verilerine göre, İsrail'in Gazze'deki savaşının sivil kayıplardaki bu dramatik artışın ana nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor.

AOAV, Gazze'de 920 patlayıcı olayını kaydetti ve bunun sonucunda 9,334 kişi öldü. Bu, diğer tahminlere göre daha düşüktür.

AOAV, verilerinin tüm zararı yakalamadığını ancak patlayıcı şiddetinde açık trendleri vurguladığını söylüyor.