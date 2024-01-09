Haber: Mert Osman Erman

Cumhuriyetçi eski başkanın avukatları, Beyaz Saray'ın ofisinin onu 2020 seçim dolandırıcılığı suçlamalarından koruduğunu iddia edecek.

Bay Trump, katıldığını söylediği bir özel danışman tarafından Joe Biden'ın zaferini bozmaya çalışmakla suçlanıyor.

Bu duruşmanın sonucu, Trump'ın geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Avukatları, Georgia'da karşılaştığı başka bir seçim suçlamaları setinde aynı savunmayı kullanıyor.

Bu konu, Trump'ın Cumhuriyetçi adaylığını kazanma favorisi olduğu 2024 seçim kampanyasının tam ortasında muhtemelen ABD Yüksek Mahkemesi'ne gidecek.

Dokunulmazlık konusundaki uzun süren hukuki çekişmeler, Trump'ın suçlamaları Kasım ayındaki seçimlere kadar geciktirebilir, burada Demokrat Başkan Joe Biden'ın karşısına çıkması bekleniyor.

Eski başkan, yıllardır karşılaştığı sivil ve cezai davaları engelleme çabalarında başkanlık dokunulmazlığını öne sürdü.

ABD Anayasası, başkanlık dokunulmazlığından bahsetmez, ancak mahkemeler genellikle hükümet yetkililerinin davalarından korunması gerektiği düşüncesini destekler.

Ancak, henüz, görevde olan veya eski başkanların cezai kovuşturması ile ilgili hukuki bir örnek bulunmamaktadır.

Bu duruşmadan önce onu kovuşturan özel danışman Jack Smith, mahkemeye Bay Trump'ın kovuşturulmasına izin vermemenin "başkanlara suç işleme izni verme" tehdidi oluşturduğunu uyardı.

Dokunulmazlık savunması, Aralık ayında Trump'a karşı olan ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan tarafından reddedildi; o, başkan olarak hizmet etmenin ona "ömür boyu 'hapisten kurtulma kartı' vermediğini" belirtti.

Pazartesi günü sosyal medya gönderisinde Bay Trump, Joe Biden'ın zaferine itiraz ettiğinde "kampanya yapmadığını" ve oy hilelerini tespit etme konusundaki eylemlerinde başkan olarak hareket ettiğini savundu.

Washington DC'deki üç hakimli panel, sözlü argümanları Washington DC Temyiz Mahkemesi'nde dinleyecek ancak daha sonra bir tarih belirleyerek karar verecek.

Mahkeme salonu, destekçilerinin Ocak 2021'de Joe Biden'ın başkan olarak onaylanmasını engellemek için ayaklandığı ABD Kongre Binası'na sadece bloklar uzaklıkta bulunmaktadır.

Trump'ın avukatları, davasına destek olmak için ona karşı yapılan azledilmesi ile ilgili Senato tarafından beraatine işaret edecekler.

"Ona beraat verilen davranışa dayalı olarak bir başkan, ABD Senatosu tarafından suçlanamaz," diyor temyiz dilekçesi. "Trump'a karşı açılan dava hukuksuz ve anayasaya aykırıdır. Kapatılmalıdır."

CBS News tarafından yapılan bir anket, çoğu Amerikalının Bay Trump'ın başkanlık sırasında yaptığı eylemlerden dolayı kovuşturmadan korunmaması gerektiğini düşündüğünü gösteriyor.

Bu seçim dolandırıcılığı davasının ceza davası 4 Mart'ta planlanmış durumda, ancak temyiz mahkemesinin kararını bekliyor ve bu mahkemede iki Demokrat başkan tarafından atanmış ve bir Cumhuriyetçi tarafından atanmış olan iki hakim bulunuyor.

Hakimlerin hangi yönde karar vereceğine bakılmaksızın, davaya ilişkin olarak, muhafazakârların 6-3 çoğunluğa sahip olduğu ABD Yüksek Mahkemesi'ne gitmesi geniş çapta bekleniyor.

Geçen ay, en üst mahkeme, Smith'in Trump'ın dokunulmazlık iddiası üzerine bir kararın hızlandırılması talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme, aynı zamanda Trump'ın ABD anayasasının nadiren kullanılan bir isyancı madde nedeniyle oy pusulasından men edilmesine karşı Colorado eyaletine karşı bir temyizini dinleyeceğini açıkladı.