TEKİRDAĞ- Törene; Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, 95’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tnk. Alb, Recai Ata, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Gürbüz, Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Metin Dağ, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Tolga Özçoban, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ersin Kaçar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Remzi Barış, Siyasi Parti Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, okul müdürleri, dernek başkanları, gaziler, muhtarlar, basın mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Remzi Barış günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

Devam eden program akabinde Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Kurt “O Geliyor” adlı şiiri, Çetin Aysal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini ve Metehan Çıngar ise Gençliğin Ata'ya Cevabını okudu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sportif ve kültürel yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri; Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, 95’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tnk. Alb, Recai Ata, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Gürbüz, Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Metin Dağ, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Tolga Özçoban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Remzi Barış ve Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç tafından takdim edildi.

Ödül takdimlerinin ardından Malkara Taekwondo Spor Kulübü Taekwondo gösterileri, Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibinin folklor gösterisi ve Ritim Grubunun müzik dinletisinin ardından tören son buldu.

HABER: SELÇUK BULUT