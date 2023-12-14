Aslan Yapım Medya kurucu ortakları “Ergin Akarsu” ve “Ömer Soytürk”ün organizatörlüğünde düzenlenen “100.Yıl Girişimcilik ve Proje Ödül Töreni” iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Aslan Yapım Medya’nın yılın son organizasyonu olarak 11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği muhteşem gece, yine farkını ortaya koyarak adını 2023 yılına altın harflerle yazdırdı.

DoubleTree by Hilton Topkapı Hotel’de düzenlenen organizasyonun sunuculuğunu “Özge Ulusoy” ve “Mehmet Aydın” gerçekleştirdi. Medya ve sanat dünyasından bir çok önemli ismi gecede yer aldı. Av. Serkan Bayram, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Hilal Özdemir, Ahmet Selçuk İlkan, Suadiye, Süreyya Ayvazova, İmren Çapanoğlu, Asiye Palu, Güliz Asyalı, Yıldız Asyalı, Barış Kömürcüoğlu, Harun Akbulut, Muammer Kapıcıoğlu, Ayper Kaya, Hazan Çeliksoy, Nur Köşker, Alev Gürsoy Cimin, Mehmet Altunışık ödüllerle taçlandırıldı.

ÖDÜL ALANLAR

1- YILIN EN İYİ MODELİ - BUSE KUMSAL TEK

2- YILIN EN GÜVENİLİR PROJE YÖNETİM ŞİRKETİ - ALESTA ARSA GELİŞTİRME VE PROJE PAZARLAMA

3- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GAYRİMENKUL MARKASI - BORAN EMLAK

4- YILIN EN İYİ İNOVATİF ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI MARKASI - GÜVERCİN ZEYTİN

5- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF İNŞAAT MARKASI - SARIÇINAR YAPI

6-  YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE EĞİTİM PROJESİ - SARIKAYA BELEDİYESİ

7-  YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF TEKSTİL MARKASI - AYDIN TEKSTİL

8- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF BAL ÜRETİM MARKASI - BİNBOĞA BAL

9-  YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - ÜÇER GLOBAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

10-   YILIN EN BAŞARILI BİYOGRAFİK SİNEMA FİLMİ - BUĞDAY TANESİ

11-   YILIN EN İYİ YORUMCUSU VE KLİBİ - SÜREYYA AYVAZOVA

12-   YILIN EN BAŞARILI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL BELEDİYE PROJESİ - ARSUZ BELEDİYESİ

13-   YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF KOLEJİ - DÜŞÜNÜR KOLEJİ

14-   YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ - KLASS MAGAZİN

15-   YILIN EN BAŞARILI HİZMET BELEDİYECİLİĞİ - ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ

16-   YILIN EN BAŞARILI GÜNDÜZ KUŞAĞI HABER SPİKERİ - NUR KÖŞKER

17-   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ – BURHAN ŞEŞEN VE GÖKHAN ŞEŞEN

18-   YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE HİZMET PROJESİ HASKÖY BELEDİYESİ

19-   YILIN EN DİKKAT ÇEKEN MOBİLYA MARKASI - QM7 MOBİLYA

20-   YILIN EN BAŞARILI RUJ MARKASI - ÖZLEM PARLU

21-   YILIN EN İYİ ERKEK POP YORUMCUSU - BARIŞ KÖMÜRCÜOĞLU

22-   YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF ASANSÖR EKİPMANLARI MARKASI - ADALIFT ELEKTRONİK ASANSÖR

23-   YILIN EN BAŞARILI KADIN GAZETECİSİ - ALEV GÜRSOY CİMİN

24-   YILIN EN BAŞARILI SABİT VE HAREKETLİ EKOLOJİK YAPILAR ÖDÜLÜ - BRD ORMAN ÜRÜNLERİ

25-   YILIN EN BAŞARILI ARABESK FANTEZİ YORUMCUSU - ASİYE PALU

Şanslı Çarşamba Sürprizini Keşfet! Çanta Keyfini Yakala Şanslı Çarşamba Sürprizini Keşfet! Çanta Keyfini Yakala

26-   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - AHMET SELÇUK İLKKAN

27-   YILIN EN İYİ KADIN HABER MUHABİRİ - HAZAN ÇELİKSOY

28-   YILIN EN BAŞARILI DİKKAT ÇEKEN HABER SİTESİ – HABERET

29-   YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ MARKASI - BENGİ KOMBİ

30-   YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI YENİLİKÇİ PROJELER DERNEĞİ - İDEA İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

31-   YILIN EN İYİ NAKLİYAT VE LOJİSTİK MARKASI - KARADERE TRANS LOJİSTİK

32-   YILIN EN BAŞARILI SAHNE PERFORMANSI ÖDÜLÜ - YILDIZ ASYALI VE GÜLİZ ASYALI

33-   YILIN EN BAŞARILI MAGAZİN PROGRAMI - DREAM TÜRK 50 FİFTY

34-   AVRUPA'NIN EN İYİ MUSTAFA KOÇ GOLF COURSE VE DRİVİNG GOLF CLUB SAHA PROJESİ - GRASS GROUP COMPANY

35-   YILIN EN BAŞARILI DÖKÜM MALZEMELERİ SATIŞ FİRMASI - DÖKÜM MARKET METAL

36-   YILIN EN BAŞARILI DEPOLAMA VE NAKLİYE PROJESİ - SPEED NAKLİYAT

37-   YILIN EN İYİ KADIN POP SANATÇISI - SUADİYE

38-   YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF SAĞLIK TURİZM MARKASI - MEDASSİST

39-   YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GIDA TAKVİYESİ VE KOZMETİK ÜRETİM MARKASI - MB LİFE SAĞLIK

40-   YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TOP MODELİ - PINAR GÜVE

41-   YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF TEKNOLOJİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ - SİTRETT MX

42-   YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF TÜRBAN TASARIM MARKASI - HASRET ALCELLAT TÜRBAN TASARIM

43-   YILIN EN DİKKAT ÇEKEN POP SANATÇISI - İMREN ÇAPANOĞLU

44-   YILIN EN İYİ ERKEK HABER MUHABİRİ - MEHMET ALTUNIŞIK

45-   YILIN EN İYİ İNOVATİF ÜRETİM VE TASARIM MARKASI - NUR-U HİFA ÖZEL TASARIM

46-   YILIN EN BAŞARILI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - YETİMLERİ SEVİNDİRME VE ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

47-   YILIN EN BAŞARILI ZİRAAT ODASI BAŞKANI - GÜRÜN ZİRAT ODASI

48-   YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI - HİLAL ÖZDEMİR

49-   YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF LOJİSTİK FİRMASI - RÜZGAR NAKLİYE

50-   YILIN EN BAŞARILI EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMU - FLIGHT SERVICE INSTITUTE

51-   YILIN EN BAŞARILI RÖPORTAJI - AYPER KAYA

52-   YILIN EN İYİ KLİP YÖNETMENİ - YUSUFCAN ÖZBİLEN

53-   YILIN EN DİKKAT ÇEKEN PRODÜKTÖRÜ - HARUN AKBULUT