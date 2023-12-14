Aslan Yapım Medya kurucu ortakları “Ergin Akarsu” ve “Ömer Soytürk”ün organizatörlüğünde düzenlenen “100.Yıl Girişimcilik ve Proje Ödül Töreni” iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Aslan Yapım Medya’nın yılın son organizasyonu olarak 11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği muhteşem gece, yine farkını ortaya koyarak adını 2023 yılına altın harflerle yazdırdı.
DoubleTree by Hilton Topkapı Hotel’de düzenlenen organizasyonun sunuculuğunu “Özge Ulusoy” ve “Mehmet Aydın” gerçekleştirdi. Medya ve sanat dünyasından bir çok önemli ismi gecede yer aldı. Av. Serkan Bayram, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Hilal Özdemir, Ahmet Selçuk İlkan, Suadiye, Süreyya Ayvazova, İmren Çapanoğlu, Asiye Palu, Güliz Asyalı, Yıldız Asyalı, Barış Kömürcüoğlu, Harun Akbulut, Muammer Kapıcıoğlu, Ayper Kaya, Hazan Çeliksoy, Nur Köşker, Alev Gürsoy Cimin, Mehmet Altunışık ödüllerle taçlandırıldı.
ÖDÜL ALANLAR
1- YILIN EN İYİ MODELİ - BUSE KUMSAL TEK
2- YILIN EN GÜVENİLİR PROJE YÖNETİM ŞİRKETİ - ALESTA ARSA GELİŞTİRME VE PROJE PAZARLAMA
3- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GAYRİMENKUL MARKASI - BORAN EMLAK
4- YILIN EN İYİ İNOVATİF ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI MARKASI - GÜVERCİN ZEYTİN
5- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF İNŞAAT MARKASI - SARIÇINAR YAPI
6- YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE EĞİTİM PROJESİ - SARIKAYA BELEDİYESİ
7- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF TEKSTİL MARKASI - AYDIN TEKSTİL
8- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF BAL ÜRETİM MARKASI - BİNBOĞA BAL
9- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - ÜÇER GLOBAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
10- YILIN EN BAŞARILI BİYOGRAFİK SİNEMA FİLMİ - BUĞDAY TANESİ
11- YILIN EN İYİ YORUMCUSU VE KLİBİ - SÜREYYA AYVAZOVA
12- YILIN EN BAŞARILI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL BELEDİYE PROJESİ - ARSUZ BELEDİYESİ
13- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF KOLEJİ - DÜŞÜNÜR KOLEJİ
14- YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ - KLASS MAGAZİN
15- YILIN EN BAŞARILI HİZMET BELEDİYECİLİĞİ - ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ
16- YILIN EN BAŞARILI GÜNDÜZ KUŞAĞI HABER SPİKERİ - NUR KÖŞKER
17- YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ – BURHAN ŞEŞEN VE GÖKHAN ŞEŞEN
18- YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE HİZMET PROJESİ HASKÖY BELEDİYESİ
19- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN MOBİLYA MARKASI - QM7 MOBİLYA
20- YILIN EN BAŞARILI RUJ MARKASI - ÖZLEM PARLU
21- YILIN EN İYİ ERKEK POP YORUMCUSU - BARIŞ KÖMÜRCÜOĞLU
22- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF ASANSÖR EKİPMANLARI MARKASI - ADALIFT ELEKTRONİK ASANSÖR
23- YILIN EN BAŞARILI KADIN GAZETECİSİ - ALEV GÜRSOY CİMİN
24- YILIN EN BAŞARILI SABİT VE HAREKETLİ EKOLOJİK YAPILAR ÖDÜLÜ - BRD ORMAN ÜRÜNLERİ
25- YILIN EN BAŞARILI ARABESK FANTEZİ YORUMCUSU - ASİYE PALU
26- YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - AHMET SELÇUK İLKKAN
27- YILIN EN İYİ KADIN HABER MUHABİRİ - HAZAN ÇELİKSOY
28- YILIN EN BAŞARILI DİKKAT ÇEKEN HABER SİTESİ – HABERET
29- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ MARKASI - BENGİ KOMBİ
30- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI YENİLİKÇİ PROJELER DERNEĞİ - İDEA İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
31- YILIN EN İYİ NAKLİYAT VE LOJİSTİK MARKASI - KARADERE TRANS LOJİSTİK
32- YILIN EN BAŞARILI SAHNE PERFORMANSI ÖDÜLÜ - YILDIZ ASYALI VE GÜLİZ ASYALI
33- YILIN EN BAŞARILI MAGAZİN PROGRAMI - DREAM TÜRK 50 FİFTY
34- AVRUPA'NIN EN İYİ MUSTAFA KOÇ GOLF COURSE VE DRİVİNG GOLF CLUB SAHA PROJESİ - GRASS GROUP COMPANY
35- YILIN EN BAŞARILI DÖKÜM MALZEMELERİ SATIŞ FİRMASI - DÖKÜM MARKET METAL
36- YILIN EN BAŞARILI DEPOLAMA VE NAKLİYE PROJESİ - SPEED NAKLİYAT
37- YILIN EN İYİ KADIN POP SANATÇISI - SUADİYE
38- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF SAĞLIK TURİZM MARKASI - MEDASSİST
39- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GIDA TAKVİYESİ VE KOZMETİK ÜRETİM MARKASI - MB LİFE SAĞLIK
40- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TOP MODELİ - PINAR GÜVE
41- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF TEKNOLOJİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ - SİTRETT MX
42- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF TÜRBAN TASARIM MARKASI - HASRET ALCELLAT TÜRBAN TASARIM
43- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN POP SANATÇISI - İMREN ÇAPANOĞLU
44- YILIN EN İYİ ERKEK HABER MUHABİRİ - MEHMET ALTUNIŞIK
45- YILIN EN İYİ İNOVATİF ÜRETİM VE TASARIM MARKASI - NUR-U HİFA ÖZEL TASARIM
46- YILIN EN BAŞARILI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - YETİMLERİ SEVİNDİRME VE ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
47- YILIN EN BAŞARILI ZİRAAT ODASI BAŞKANI - GÜRÜN ZİRAT ODASI
48- YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI - HİLAL ÖZDEMİR
49- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF LOJİSTİK FİRMASI - RÜZGAR NAKLİYE
50- YILIN EN BAŞARILI EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMU - FLIGHT SERVICE INSTITUTE
51- YILIN EN BAŞARILI RÖPORTAJI - AYPER KAYA
52- YILIN EN İYİ KLİP YÖNETMENİ - YUSUFCAN ÖZBİLEN
53- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN PRODÜKTÖRÜ - HARUN AKBULUT