07-10 Aralık 2023 tarihlerinde Fethiye Fotoğraf ve Sinema Derneği (Fefsad)  tarafından Başkanı Canan Tor bünyesinde bu yıl 1.si düzenlenen Fethiye Film Festivalinin her aşamasında yanlarındaydım. Buradan da söylüyorum festivalin yapılan tarihi zamanı oldukça bu bölge için çok uygundu ve bunu en başından beri takdir ettiğimi belirtmek istiyorum.

Festival boyunca ilk Dalaman havaalanına indiğim andan dönene kadar sürekli güleryüzlü bir ekip ve acayip çalışan bir ekiple karşılaşmam beni inanın ki çok ama çok mutlu etti.  Destekleri için Fethiye Belediyesine, Hipokampüs'e, Lokal, Likya Sanat Yolu, Aksin Sinemaları ve Kamera Arkasına  sonsuz teşekkürler. 4 gün boyunca Aksin Cinemas'ta yaklaşık 30 a yakın film belgesel gösterimi yapıldı. Uzun Metraj Filmler  bölümünde Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in yönettiği ‘Ruhun Lekesi’, Ömer Kavur’un ‘Gecce Yolculuğu’ , Selcen Ergun’un yönettiği ‘Kar ve Ayı’ ila Çiğdem Sezgin’in ‘Suna‘ adlı  yapımları Fethiyeli  seyirci ile buluştu. Belgesel bölümünde Fırat Özeler'in çektiği Ömer Kavur’un hikayesini anlatan ‘Kavur'  en fazla ilgi çeken yapım olarak yer alırken birçok tartışmayada ev sahipliği yaptı. 1. Fethiye  Film Festivali'ne  sinema yazarları  Murat Tolga Şen, Banu Bozdemir, Sayım Çınar, Mehmet Erdugan, Özkan Binol, Hayri Çölaşan ve Caner Ural destek  verdiler. Festival Başkanı Canan Tor başta olmak üzere Efser Semizoğlu, Murat Yılmaz, Ömer Öner, Ceren Doğan, Hüseyin Urçuk ve Tolga Kanık ve emeği geçen herkese sonsuz  teşekkürler. Yatch Classic, Hilmi Restaurant, Memiş’in Yeri, Seed, Hani Baba Fethiye Köftecisi, Çarıklı Et Restaurant, Likya Sanat Yolu, Fethiye  Halk Evi benim görmenizi istediğim yerlerden bazıları.

Festival boyunca yapılan çalışmalardan;

Atölye; Görüntü İmaj - Ses İmaj Eda Arısoy Yönetmen, Akademisyen, Ankara Bilim Üniversitesi

Atölye; Sinemada Görme Biçimleri Yalçın Savuran Eğitmen 

Atölye; İlk Filmimi Nasıl Çektim Önder Şengül Kameraman, Görüntü Yönetmeni  

 Söyleşi Ömer Kavur Sineması Gece Yolculuğu Film Gösterimi Efser Semizoğlu  İşletmeci

4 Gün Boyunca Ücretsiz Gösterilen Filmler;

Birlikte, Yalnız (Together, Alone) / 2022 / Kurmaca / Kasım Ördek 

Kütüphaneci (The Librarian) / 2022 / Kurmaca / Serkan Aktaş 

Apartman Boşluğu (Tenement) / 2023 / Kurmaca / Can Baran

Bahçeler Put Kesildi (Gardens Petrified) / 2022 / Kurmaca / Ali Cabbar 

Arayış (The Search) / 2022 / Belgesel / Orhan Dede 

Beyaz Dağın Çocukları (Children of the White Mountain) / 2023 / Belgesel / Yalçın Çiftçi

Metamazon / 2022 / Uzun Belgesel / Can Adiloğlu 

Yada Yağmurları (Jade Rain) / 2023 / Belgesel / Volkan Durmuş 

Cevizin Altında (Under The Walnut Tree) / 2023 / Belgesel / Begüm Aksoy, Deya Ar

Wolf’s Box (Kurdun Kutusu) / 2022 / Canlandırma / Uğur Savaş 

Zeytinliğin Ardı (Behind the Olive Grove) / 2022 / Belgesel / Mervan Serhat Sarışın 

Kefaret (Penance) / 2023 / Canlandırma / Mahmut Kemal Açıkyol

Galaktik Hazine (The Galactic Treasure) / 2023 / Canlandırma / Ecem Çörtle 

Labirent (The Maze) / 2022 / Canlandırma / Selçuk Ören 

Dalyan / 2022 / Belgesel / Özkan Emre 

Kuşlar İşer mi? (Do Birds Pee?) / 2023 / Kurmaca / Arif Canpolat

Kırık Köprü / 2023 / Kurmaca / Yusuf Eryiğit /

Benim de (I Have Just) / 2023 / Kurmaca / Ece Akalın Alagöz 

Çember (Circle) / 2023 / Kurmaca / Ferhat Ertan 

Kışlık (Winter Clothes) / 2023 / Kurmaca / Fadime Söğüt, Haluk Şahin 

Satışçının Bir Günü (When The Shift Ends) / 2023 / Kurmaca / Erinç Durlanık 

Ben, Kırmızı (I, Red) / 2022 / Deneysel / Mert İnan

Sonsuz (The Endless) / 2023 / Kurmaca / Mahmut Duran 

Babamın Öldüğü Gün (The Day My Father Died) / 2022 / Kurmaca / Emre Sefer 

Salça (Bitter) (Tomatenmark) / 2022 / Kurmaca / Burak Oğuz Saguner  

Distan (Trivet) (Mesafe) / 2023 / Kurmaca / Abdurrahim Karabulut, Mahsun Celayir 

Avrupa Fatihi (Fatih le Conquérant) (Fatih the Conqueror) / 2023 / Kurmaca / Onur Yağız 

Gece Babamızı Ararken (In Search Of Dad One Night) / 2022 / Kurmaca / Alkım Özmen 

Suyu Arayanlar (Seekers of Water) / 2023 / Kurmaca / Emrullah Özcan 

İntihar Bekçisi (Suicide Watchman) / 2022 / Kurmaca / Selin Aktaş  

Birlikte, Yalnız (Together, Alone) / 2022 / Kurmaca / Kasım Ördek

Kütüphaneci (The Librarian) / 2022 / Kurmaca / Serkan Aktaş 