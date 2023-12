07-10 Aralık 2023 tarihlerinde Fethiye Fotoğraf ve Sinema Derneği (Fefsad) tarafından Başkanı Canan Tor bünyesinde bu yıl 1.si düzenlenen Fethiye Film Festivalinin her aşamasında yanlarındaydım. Buradan da söylüyorum festivalin yapılan tarihi zamanı oldukça bu bölge için çok uygundu ve bunu en başından beri takdir ettiğimi belirtmek istiyorum.

Festival boyunca ilk Dalaman havaalanına indiğim andan dönene kadar sürekli güleryüzlü bir ekip ve acayip çalışan bir ekiple karşılaşmam beni inanın ki çok ama çok mutlu etti. Destekleri için Fethiye Belediyesine, Hipokampüs'e, Lokal, Likya Sanat Yolu, Aksin Sinemaları ve Kamera Arkasına sonsuz teşekkürler. 4 gün boyunca Aksin Cinemas'ta yaklaşık 30 a yakın film belgesel gösterimi yapıldı. Uzun Metraj Filmler bölümünde Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in yönettiği ‘Ruhun Lekesi’, Ömer Kavur’un ‘Gecce Yolculuğu’ , Selcen Ergun’un yönettiği ‘Kar ve Ayı’ ila Çiğdem Sezgin’in ‘Suna‘ adlı yapımları Fethiyeli seyirci ile buluştu. Belgesel bölümünde Fırat Özeler'in çektiği Ömer Kavur’un hikayesini anlatan ‘Kavur' en fazla ilgi çeken yapım olarak yer alırken birçok tartışmayada ev sahipliği yaptı. 1. Fethiye Film Festivali'ne sinema yazarları Murat Tolga Şen, Banu Bozdemir, Sayım Çınar, Mehmet Erdugan, Özkan Binol, Hayri Çölaşan ve Caner Ural destek verdiler. Festival Başkanı Canan Tor başta olmak üzere Efser Semizoğlu, Murat Yılmaz, Ömer Öner, Ceren Doğan, Hüseyin Urçuk ve Tolga Kanık ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Yatch Classic, Hilmi Restaurant, Memiş’in Yeri, Seed, Hani Baba Fethiye Köftecisi, Çarıklı Et Restaurant, Likya Sanat Yolu, Fethiye Halk Evi benim görmenizi istediğim yerlerden bazıları.

Festival boyunca yapılan çalışmalardan;

Atölye; Görüntü İmaj - Ses İmaj Eda Arısoy Yönetmen, Akademisyen, Ankara Bilim Üniversitesi

Atölye; Sinemada Görme Biçimleri Yalçın Savuran Eğitmen

Atölye; İlk Filmimi Nasıl Çektim Önder Şengül Kameraman, Görüntü Yönetmeni

Söyleşi Ömer Kavur Sineması Gece Yolculuğu Film Gösterimi Efser Semizoğlu İşletmeci

4 Gün Boyunca Ücretsiz Gösterilen Filmler;

Birlikte, Yalnız (Together, Alone) / 2022 / Kurmaca / Kasım Ördek

Kütüphaneci (The Librarian) / 2022 / Kurmaca / Serkan Aktaş

Apartman Boşluğu (Tenement) / 2023 / Kurmaca / Can Baran

Bahçeler Put Kesildi (Gardens Petrified) / 2022 / Kurmaca / Ali Cabbar

Arayış (The Search) / 2022 / Belgesel / Orhan Dede

Beyaz Dağın Çocukları (Children of the White Mountain) / 2023 / Belgesel / Yalçın Çiftçi

Metamazon / 2022 / Uzun Belgesel / Can Adiloğlu

Yada Yağmurları (Jade Rain) / 2023 / Belgesel / Volkan Durmuş

Cevizin Altında (Under The Walnut Tree) / 2023 / Belgesel / Begüm Aksoy, Deya Ar

Wolf’s Box (Kurdun Kutusu) / 2022 / Canlandırma / Uğur Savaş

Zeytinliğin Ardı (Behind the Olive Grove) / 2022 / Belgesel / Mervan Serhat Sarışın

Kefaret (Penance) / 2023 / Canlandırma / Mahmut Kemal Açıkyol

Galaktik Hazine (The Galactic Treasure) / 2023 / Canlandırma / Ecem Çörtle

Labirent (The Maze) / 2022 / Canlandırma / Selçuk Ören

Dalyan / 2022 / Belgesel / Özkan Emre

Kuşlar İşer mi? (Do Birds Pee?) / 2023 / Kurmaca / Arif Canpolat

Kırık Köprü / 2023 / Kurmaca / Yusuf Eryiğit /

Benim de (I Have Just) / 2023 / Kurmaca / Ece Akalın Alagöz

Çember (Circle) / 2023 / Kurmaca / Ferhat Ertan

Kışlık (Winter Clothes) / 2023 / Kurmaca / Fadime Söğüt, Haluk Şahin

Satışçının Bir Günü (When The Shift Ends) / 2023 / Kurmaca / Erinç Durlanık

Ben, Kırmızı (I, Red) / 2022 / Deneysel / Mert İnan

Sonsuz (The Endless) / 2023 / Kurmaca / Mahmut Duran

Babamın Öldüğü Gün (The Day My Father Died) / 2022 / Kurmaca / Emre Sefer

Salça (Bitter) (Tomatenmark) / 2022 / Kurmaca / Burak Oğuz Saguner

Distan (Trivet) (Mesafe) / 2023 / Kurmaca / Abdurrahim Karabulut, Mahsun Celayir

Avrupa Fatihi (Fatih le Conquérant) (Fatih the Conqueror) / 2023 / Kurmaca / Onur Yağız

Gece Babamızı Ararken (In Search Of Dad One Night) / 2022 / Kurmaca / Alkım Özmen

Suyu Arayanlar (Seekers of Water) / 2023 / Kurmaca / Emrullah Özcan

İntihar Bekçisi (Suicide Watchman) / 2022 / Kurmaca / Selin Aktaş

