Haber: Damla Oya Erman

Ağustos ayında Zürih'teki bir dairenin metrekare başına ortalama talep fiyatı Properstar verilerine göre 17,196 İsviçre Frangı (yaklaşık 18,985 dolar) veya RealAdvisor verilerine göre 15,792 İsviçre Frangı (17,435 dolar) idi.

Şehirde daire kiralamak ise Properstar verilerine göre metrekare başına yaklaşık 47 İsviçre Frangı (58 dolar) tutuyordu.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geleneksel olarak Avrupa'nın en pahalı emlak pazarı olarak kabul edilen Londra'da Ağustos ayında bir daire satın almak metrekare başına 12,099 İngiliz Sterlini (14,815 dolar) tutarken, kiralamak çok daha pahalıydı ve metrekare başına 82 İngiliz Sterlini (100 dolar) olarak Properstar verilerine göre belirlendi.

Dağlarla çevrili ve resimdeki Zürih Gölü'ne komşu olan Zürih, İsviçre'nin en zengin şehri olarak biliniyor. Henley & Partners'ın verilerine göre şehirde yaşayan milyoner sayısı son on yılda yaklaşık üçte bir oranında arttı. Şehirde 100 milyon dolar veya daha fazla servete sahip 250 sakin ve 12 milyarder bulunuyor.

Zürih bölgesinde, şehirden daha geniş bir alanı kapsayan Zurich bölgesinde, 2013 ile 2022 yılları arasında daireler için yüzde 42,3 ve tek ailelik evler için yüzde 44,8 oranında fiyat artışı yaşandı. Bu veriler İsviçre Ulusal Bankası tarafından yayımlanan Wüest Partner verilerine dayanıyor.

Aynı dönemde İsviçre genelinde dairelerde yüzde 26,8 ve tek ailelik evlerde yüzde 39,8 oranında fiyat artışı görüldü.

UBS'nin 2023 Küresel Emlak Balonu Endeksi'nde yayımlanan raporuna göre, son yıllarda yüksek gelire sahip olanların sayısının artması ve son derece düşük faiz oranları, emlak fiyatlarını yükseltmeye yardımcı oldu.

Banka, satın alma fiyatları ile kiralar arasındaki ilişkinin "dengesiz" olduğunu ve ülke genelindeki inşaat izinlerinde önemli bir düşüşün, emlak algısını "beton altın" olarak desteklediğini belirtti.

Credit Suisse ise Haziran ayında şehirdeki inşaat faaliyetlerinin "aşırı düşük" olduğunu, bu nedenle yüksek emlak talebiyle başa çıkamadığını söyledi. Özellikle Zürih'in, Mart ayında bir raporda belirtildiği gibi, konut açısından ciddi bir sıkıntı yaşadığı ifade edildi. Şehirde yaklaşık 230,000 daire bulunduğunu ve geçen yıl eklenen yaklaşık 2 bin dairenin, yenilemeler de dahil olmak üzere, net olarak eklendiğini belirtti.

Zürih'in nüfusu yaklaşık 450 bin Swiss Info, şehirdeki Google araştırma merkezinin - Amerika dışındaki en büyük merkezi - Zürih'teki kiraları artırdığını ve dramatik bir gentrifikasyonu tetiklediğini bildirdi. Google'ın yanı sıra şehirde büyük hukuk, bankacılık, sigorta ve muhasebe firmalarının da ofisleri bulunuyor.