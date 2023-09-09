Haber: Mert Osman Erman

Apartheid rejimi döneminde, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile hayal kırıklığına uğradıktan sonra Zulu Inkatha partisini kurdu.

İki parti destekçileri arasındaki çatışmalarda 1990'ların başında binlerce kişi hayatını kaybetti.

Ancak daha sonra tekrar kabul gördü ve Nelson Mandela'nın içişleri bakanı olarak görev yaptı.

Chief Buthelezi, tartışmalı bir politikacıydı ve ANC'nin beyaz azınlık yönetimine karşı silahlı eylem taktiklerine karşı çıkarak, etnik Zulu bir vatanın lideri olarak ılımlı bir yol izledi.

Güney Afrika'ya uluslararası yaptırımlara karşıydı ve bunların sadece ülkenin siyah çoğunluğuna zarar vereceğini savunuyordu. 1990'ların başındaki çatışmalar sırasında, Nelson Mandela'nın ANC, onu beyaz azınlık hükümetiyle işbirliği yapmakla suçladı.

Bazıları şiddetin bir iç savaşa yol açabileceğinden ve 1994'te Mandela'nın başkan olduğu demokrasiye geçişi engelleyebileceğinden korkuyordu.

Birçok kişi, apartheid güvenlik güçlerinin, ANC'ye karşı savaşmak için Inkatha hareketi ile işbirliği yaptığını düşünüyordu, ancak Buthelezi her zaman bunu inkar etti.

Başkan Cyril Ramaphosa, Chief Buthelezi için başsağlığı mesajı vererek onu "etkileyici bir lider" olarak tanımladı. Ramaphosa, "Prens Mangosuthu Buthelezi, ülkemizin tarihinde yedi on yıl boyunca önemli bir rol oynamıştır" dedi.

Başkan, "Chief Buthelezi'nin 95. yaş gününü kutladıktan iki hafta sonra Cumartesi gününün erken saatlerinde öldüğünü" ekledi.

Chief Buthelezi, Güney Afrika'nın en büyük etnik grubu olan Zulu'nun herediter lideriydi.

Zulu kraliyet ailesine doğdu - annesi Zulu kralının kız kardeşi olan Prenses Magogo kaDinzulu'ydu. Chief Buthelezi, 1964 yapımı Zulu filminde Zulu Kralı Cetshwayo'yu oynamıştı.

KwaZulu'nun başbakanıydı, Zulu vatanının ve 1975'te Zulu siyasi ve kültürel bir hareket olan Inkatha Freedom Party'yi kurdu. Parti liderliğinden 2019'da 44 yıl sonra ayrıldı.